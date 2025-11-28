U Njemačkoj sve više Nijemaca radi i nakon penzije

Mnogi u Njemačkoj nastavljaju da rade i po odlasku u penziju. Konkretno, "jedna u 15 osoba starijih od 66 još je u radnom odnosu", naveo je Njemački institut za ekonomska istraživanja (DIW) u studiji objavljenoj u srijedu.

Među muškarcima taj udeo je veći, sa skoro 10 odsto, dok je među ženama pet odsto.

Istraživanje je ukazalo da su ključni faktori rada sa one strane granice za penzionisanje dobro zdravlje i obrazovanje, prenosi njemačka agencija DPA.

Naime, u starosnoj grupi između 66 i 69 godina još radi petina onih koji svoje zdravstveno stanje opisuju kao dobro ili veoma dobro.

Faktor je i profesija. Vremešnih radnika posebno mnogo, 37,4 odsto, ima među samozaposlenima.

"Stariji već djelimično ublažavaju problem manjka stručne radne snage", rekao je Peter Han iz DIW. "Treba intenzivnije da se radi na tome da više ljudi ostane na tržištu rada poslije starosne granice."

DIW za podršku tome sugeriše mjere za očuvanje zdravlja, mogućnost dodatne obuke i usavršavanja u starijem dobu, kao i reforme poreskog i socijalnog sistema.

Za potrebe istraživanja, autori studije su analizirali podatke mikropopisa iz 2022.