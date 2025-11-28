Logo
Large banner

U Njemačkoj sve više Nijemaca radi i nakon penzije

Izvor:

B92

28.11.2025

18:50

Komentari:

0
У Њемачкој све више Нијемаца ради и након пензије
Foto: Pexels

Mnogi u Njemačkoj nastavljaju da rade i po odlasku u penziju. Konkretno, "jedna u 15 osoba starijih od 66 još je u radnom odnosu", naveo je Njemački institut za ekonomska istraživanja (DIW) u studiji objavljenoj u srijedu.

Među muškarcima taj udeo je veći, sa skoro 10 odsto, dok je među ženama pet odsto.

Istraživanje je ukazalo da su ključni faktori rada sa one strane granice za penzionisanje dobro zdravlje i obrazovanje, prenosi njemačka agencija DPA.

fond pio rs

Društvo

Fond PIO: Moguća obustava isplata, čak i zahtjev za povrat

Naime, u starosnoj grupi između 66 i 69 godina još radi petina onih koji svoje zdravstveno stanje opisuju kao dobro ili veoma dobro.

Faktor je i profesija. Vremešnih radnika posebno mnogo, 37,4 odsto, ima među samozaposlenima.

"Stariji već djelimično ublažavaju problem manjka stručne radne snage", rekao je Peter Han iz DIW. "Treba intenzivnije da se radi na tome da više ljudi ostane na tržištu rada poslije starosne granice."

Тузла

Hronika

Produžen pritvor osumnjičenima za podvođenje maloljetnica

DIW za podršku tome sugeriše mjere za očuvanje zdravlja, mogućnost dodatne obuke i usavršavanja u starijem dobu, kao i reforme poreskog i socijalnog sistema.

Za potrebe istraživanja, autori studije su analizirali podatke mikropopisa iz 2022.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Penzioneri

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лажни Бред Пит завео па опељешио пензионерку

Svijet

Lažni Bred Pit zaveo pa opelješio penzionerku

23 h

0
Трансфермаркт пензионисао Миралема Пјанића

Fudbal

Transfermarkt penzionisao Miralema Pjanića

2 d

0
Познато кад креће исплата: Општина даје једнократну помоћ пензионерима

Gradovi i opštine

Poznato kad kreće isplata: Opština daje jednokratnu pomoć penzionerima

3 d

0
Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Hronika

Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli

1 sedm

0

Više iz rubrike

Млади десничар пријети да постане лидер Француске

Svijet

Mladi desničar prijeti da postane lider Francuske

17 h

0
Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут

Svijet

Sijarto: Cilj mađarske delegacije u Moskvi je postignut

18 h

0
Хладан туш из Пољске: “Украјина није спремна за чланство у ЕУ”

Svijet

Hladan tuš iz Poljske: “Ukrajina nije spremna za članstvo u EU”

18 h

0
Лавров: Русија поштује став Мађарске према Украјини

Svijet

Lavrov: Rusija poštuje stav Mađarske prema Ukrajini

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner