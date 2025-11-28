Logo
Large banner

Sijarto: Cilj mađarske delegacije u Moskvi je postignut

Izvor:

Sputnik Srbija

28.11.2025

17:45

Komentari:

0
Сијарто: Циљ мађарске делегације у Москви је постигнут
Foto: ATV

Cilj mađarske delegacije u Moskvi je ispunjen jer je obezbijeđena energetska bezbjednost Mađarske, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Postigli smo ono zbog čega smo došli. Došli smo da osiguramo bezbjednost snadbijevanja energijom Mađarske. I sa zadovoljstvom mogu reći da je sve u redu - napisao je na društvenim mrežama.

Orban je dobio uvjeravanja od predsjednika Vladimira Putina da će Rusija ispuniti svoje obaveze u vezi sa isporukom nafte i gasa Mađarskoj, naglasio je mađarski ministar.

Kritičarima posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Rusiji, on poručuje da Mađarska vodi suverenu politiku zasnovanu na sopstvenim interesima.

Pored toga, Sijarto je izjavio da su Rusija i Mađarska postigle sporazum o ubrzanju realizacije projekta izgradnje nuklearne elektrane PAKŠ-2.

Sijarto je takođe rekao da je ruska strana uvjerila mađarsku delegaciju da će, ako bude samita sa SAD, to biti u Budimpešti.

Podsjetimo, Orban je danas bio u Moskvi i njegovi razgovori sa Putinom trajali su četiri sata.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хладан туш из Пољске: “Украјина није спремна за чланство у ЕУ”

Svijet

Hladan tuš iz Poljske: “Ukrajina nije spremna za članstvo u EU”

18 h

0
Лавров: Русија поштује став Мађарске према Украјини

Svijet

Lavrov: Rusija poštuje stav Mađarske prema Ukrajini

18 h

0
Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано

Svijet

Sijarto: Snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano

18 h

0
Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира

Svijet

Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner