Sijarto: Cilj mađarske delegacije u Moskvi je postignut

Cilj mađarske delegacije u Moskvi je ispunjen jer je obezbijeđena energetska bezbjednost Mađarske, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Postigli smo ono zbog čega smo došli. Došli smo da osiguramo bezbjednost snadbijevanja energijom Mađarske. I sa zadovoljstvom mogu reći da je sve u redu - napisao je na društvenim mrežama.

Orban je dobio uvjeravanja od predsjednika Vladimira Putina da će Rusija ispuniti svoje obaveze u vezi sa isporukom nafte i gasa Mađarskoj, naglasio je mađarski ministar.

Kritičarima posjete mađarskog premijera Viktora Orbana Rusiji, on poručuje da Mađarska vodi suverenu politiku zasnovanu na sopstvenim interesima.

Pored toga, Sijarto je izjavio da su Rusija i Mađarska postigle sporazum o ubrzanju realizacije projekta izgradnje nuklearne elektrane PAKŠ-2.

Sijarto je takođe rekao da je ruska strana uvjerila mađarsku delegaciju da će, ako bude samita sa SAD, to biti u Budimpešti.

Podsjetimo, Orban je danas bio u Moskvi i njegovi razgovori sa Putinom trajali su četiri sata.