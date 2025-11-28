Logo
Hladan tuš iz Poljske: “Ukrajina nije spremna za članstvo u EU”

28.11.2025

17:44

Komentari:

0
Хладан туш из Пољске: “Украјина није спремна за чланство у ЕУ”
Foto: Tanjug/AP

Poljska strategija podrške Ukrajini ostaje nepromijenjena, ali Varšava očekuje objašnjenja u vezi sa nedavnim slučajevima korupcije visokog profila u toj zemlji, a Ukrajina se ne može pridružiti Evropskoj uniji ako ne obezbijedi transparentnost u borbi protiv korupcije, izjavio je danas poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak Kamiš.

Kosiniak Kamiš je u Svinoujšću, na sjeverozapadu Poljske, izjavio da korupcijski skandal komplikuje poziciju Ukrajine u tekućim mirovnim pregovorima, prenosi agencija PAP.

"To nisu dobre vijesti za Poljsku niti Zapadnu Evropu, za koje linija bezbjednosti sada leži na rusko-ukrajinskom frontu", rekao je poljski ministar odbrane.

On je izrazio nadu da "četvorogodišnja herojska odbrana Ukrajine neće biti potkopana stvarima koje izazivaju određene emocije, a te emocije će sigurno biti podstaknute silama neprijateljskim prema Ukrajini".

"Očekujemo objašnjenja. Naša strategija za podršku Ukrajini ostaje nepromenjena, jer tamo leži naša bezbjednosna granica, ali se, na primjer, ne može pridružiti Evropskoj uniji ako se ne obezbijedi transparentnost u politici borbe protiv korupcije", rekao je Kosiniak-Kamiš.

Ukrajinski mediji prenijeli su ranije danas da su jutros Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) sproveli pretrese u kancelariji Andrija Jermaka, šefa kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Jermak, koji je bio uključen u razgovore sa Vašingtonom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu, kazao je da će sarađivati u istrazi, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je danas da je Jermak podnio ostavku na mjesto šefa njegovog kabineta.

NABU je 10. novembra pretresla kuću i Timura Mindiča, koji je bio poslovni partner Volodimira Zelenskog prije nego što je on postao predsjednik Ukrajine.

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Poljska

Evropska unija

Komentari (0)
