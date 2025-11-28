Sijarto: Snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano

Izvor:
SRNA
28.11.2025
17:30
Cilj mađarske delegacije na pregovorima u Moskvi je postignut, jer je snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
On je istakao da ruska strana ispunjava ugovorne obaveze u vezi sa snabdijevanjem, pošto se dogovorene količine prirodnog gasa i nafte isporučuju Mađarskoj po planu, a naftovod "Družba" i gasovod "Turski tok" rade bez prekida.
"Vidim koliko je ljudi zbunjeno oko ovog sastanka i koliko ljudi pokušava da ga pogrešno shvati ili pogrešno protumači, ali želim da im kažem jednu stvar - Mađarska je suverena država i ima suverenu spoljnu politiku", rekao je Sijarto.
On je naveo da je spoljna politika Mađarske zasnovana na nacionalnim interesima.
