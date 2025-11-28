Logo
Large banner

Sijarto: Snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano

Izvor:

SRNA

28.11.2025

17:30

Komentari:

0
Сијарто: Снабдијевање Мађарске енергентима загарантовано
Foto: ATV

Cilj mađarske delegacije na pregovorima u Moskvi je postignut, jer je snabdijevanje Mađarske energentima zagarantovano, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

On je istakao da ruska strana ispunjava ugovorne obaveze u vezi sa snabdijevanjem, pošto se dogovorene količine prirodnog gasa i nafte isporučuju Mađarskoj po planu, a naftovod "Družba" i gasovod "Turski tok" rade bez prekida.

"Vidim koliko je ljudi zbunjeno oko ovog sastanka i koliko ljudi pokušava da ga pogrešno shvati ili pogrešno protumači, ali želim da im kažem jednu stvar - Mađarska je suverena država i ima suverenu spoljnu politiku", rekao je Sijarto.

On je naveo da je spoljna politika Mađarske zasnovana na nacionalnim interesima.

Podijeli:

Tagovi:

Peter Sijarto

Mađarska

Moskva

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове ствари нису посне, а многи их конзумирају

Društvo

Ove stvari nisu posne, a mnogi ih konzumiraju

18 h

0
Pasoši BiH

BiH

Mnogi roditelji ovo ne znaju: BiH državljanstvo za djecu rođenu vani ima vremensko ograničenje

18 h

0
Убиство Башића: Раилићева одбрана тражи ослобађајућу пресуду!

Hronika

Ubistvo Bašića: Railićeva odbrana traži oslobađajuću presudu!

18 h

0
Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!

Košarka

Iznenađenje za navijače: Direktor Partizana legenda kluba!

18 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира

Svijet

Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

19 h

0
Зеленски: Јермак поднио оставку

Svijet

Zelenski: Jermak podnio ostavku

19 h

0
Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

Svijet

Završen sastanak Putina i Orbana, razgovori trajali četiri sata

19 h

0
Ученик изненада преминуо у Основној школи

Svijet

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner