ČetGPT postao najbolji prijatelj miliona: 5 stvari koje može da uradi umjesto vas

ČetGPT više nije samo alat za posao, milioni ga koriste svakodnevno, od izbora odeće i planiranja putovanja, do učenja jezika i kreativnih ideja.

Iako se dugo smatralo da je ČetGPT prvenstveno alat za posao, nova istraživanja pokazuju nešto sasvim drugo. Većina razgovora korisnika tiče se svakodnevnih zadataka, što znači da se ovaj AI sve više koristi kao univerzalni pomoćnik koji olakšava život.

Sve više korisnika koristi ČetGPT kao digitalnog saputnika. Od planiranja dana, učenja i organizacije putovanja, do izbora odjeće i kreativnih projekata.

Studije urađene u saradnji sa univerzitetima Harvard i Djuk pokazale su da samo trećina upita ima veze sa poslom; ostatak se odnosi na lične odluke i svakodnevne navike.

Alat se tako doživljava kao stalna podrška koja "uskače" gdje god je potrebna, od modnih kombinacija, preko organizacije dana, do rešavanja kreativnih blokada.

Korisnici razvijaju nove rutine u kojima ČetGPT postaje dio dnevnog života. Bilo da je riječ o smanjenju stresa, brzoj odluci, planiranju vikenda ili proveri ideje, alat je praktično uvijek dostupan.

Učenje jezika na novi način

ČetGPT olakšava učenje stranih jezika tako što postaje personalizovani vodič. Može da objasni gramatička pravila, sastavi liste riječi ili kratke priče za lakše pamćenje. Korisnici često traže da simulira razgovor, što povećava samopouzdanje pred put ili ispit. Takve sesije funkcionišu kao improvizovani dijalog, bez stresa, i sve više postaju dio dnevne rutine.

Interaktivni dnevnik, kreativni partner, modni savjetnik i vodič za putovanja

Mnogi koriste ČetGPT kao dnevnik koji pomaže da sagledaju svoje emocije i ponašanja. Alat prepoznaje obrasce, vraća korisne uvide i podsjeća na stvari koje utiču na raspoloženje i produktivnost.

U kreativnom radu pomaže da se prevaziđu blokade, bilo da su u pitanju ideje za knjige, vlogove, fotografiju ili druge projekte. ČetGPT može otvoriti nove pravce i motivisati korisnika da nastavi svojim putem.

Kada je moda u pitanju, alat funkcioniše kao digitalni stilista: dovoljno je opisati događaj, garderobu i raspoloženje, a on predlaže boje, kombinacije i dodatke.

Za putovanja, ČetGPT olakšava planiranje, pronalaženje lokalnih atrakcija, organizaciju obilaska i učenje korisnih fraza, pretvarajući se u praktičnog vodiča kroz nepoznate destinacije.

