Lavrov: Rusija poštuje stav Mađarske prema Ukrajini

28.11.2025

17:34

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je da Rusija poštuje stav Mađarske po pitanju Ukrajine.

Lavrov je poslije sastanka sa Viktorom Orbanom i ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom pohvalio Mađarsku koja se snažno odupire finansiranju Ukrajine i njenom članstvu u Evropskoj uniji, prenosi RT Balkan.

- Rusija poštuje stav Mađarske prema Ukrajini. Za razliku od evropskih država koje stalno imaju neke primjedbe. Orban svoje aktivnosti ne koordiniše sa Briselom... Mi poštujemo stav Mađarske kao i svake druge zemlje - rekao je Lavrov.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a Lavrov je taj razgovor ocijenio kao pozitivan.

- Predsjednik Rusije je vodio razgovor, mi smo pomagali. Smatram da je razgovor bio veoma pozitivan - istakao je ministar spoljnih poslova Rusije.

Sastanku su sa ruske strane prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, potpredsjednik vlade Aleksandar Novak i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Sa mađarske strane učestvovali su ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar, glavni savjetnik premijera Mađarske za pitanja nacionalne bezbjednosti Marsel Biro i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Sergej Lavrov

Ukrajina

