Lavrov: Rusija poštuje stav Mađarske prema Ukrajini

28.11.2025
17:34
Komentari:0
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov istakao je da Rusija poštuje stav Mađarske po pitanju Ukrajine.
Lavrov je poslije sastanka sa Viktorom Orbanom i ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom pohvalio Mađarsku koja se snažno odupire finansiranju Ukrajine i njenom članstvu u Evropskoj uniji, prenosi RT Balkan.
- Rusija poštuje stav Mađarske prema Ukrajini. Za razliku od evropskih država koje stalno imaju neke primjedbe. Orban svoje aktivnosti ne koordiniše sa Briselom... Mi poštujemo stav Mađarske kao i svake druge zemlje - rekao je Lavrov.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a Lavrov je taj razgovor ocijenio kao pozitivan.
- Predsjednik Rusije je vodio razgovor, mi smo pomagali. Smatram da je razgovor bio veoma pozitivan - istakao je ministar spoljnih poslova Rusije.
Sastanku su sa ruske strane prisustvovali ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, potpredsjednik vlade Aleksandar Novak i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
Sa mađarske strane učestvovali su ministar građevinarstva i saobraćaja Janoš Lazar, glavni savjetnik premijera Mađarske za pitanja nacionalne bezbjednosti Marsel Biro i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
Najnovije
Najčitanije
12
04
12
02
11
58
11
55
11
41
Trenutno na programu