Logo
Large banner

Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

28.11.2025

17:03

Komentari:

0
Орбан: Будимпешта ће увијек радити у корист мира
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska želi mir u Ukrajini i spremna je bude domaćin pregovora koji će dovesti do toga.

"Kao susjedi Ukrajine, svakodnevno vidimo uticaj sukoba na građane i našu ekonomiju", naveo je Orban na "Iksu".

Prema njegovim riječima, Mađarska bilježi značajne gubitke zbog rata u Ukrajini.

"Kada mirovni samit bude u Budimpešti, učinićemo sve da osiguramo njegov uspjeh", istakao je Orban koji boravi u posjeti Moskvi.

On je napomenuo da će Mađarska uvijek raditi u korist mira.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зеленски: Јермак поднио оставку

Svijet

Zelenski: Jermak podnio ostavku

19 h

0
Завршен састанак Путина и Орбана, разговори трајали четири сата

Svijet

Završen sastanak Putina i Orbana, razgovori trajali četiri sata

19 h

0
Ученик изненада преминуо у Основној школи

Svijet

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

21 h

0
Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

Svijet

Putin otkrio Orbanu: Bio bih veoma srećan...

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

12

02

Agrar: Mladi u poljoprivredi i uspjeh ove poljoprivredne godine

11

58

Kineska firma mogući novi vlasnik Pume

11

55

Vasiljević: Pojam imovine ne može se prevesti u javnopravni institut

11

41

Orban o ukrajinskom sukobu: Otrežnjujuća realnost sadržana u američkom planu, ovo su ključne tačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner