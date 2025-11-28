Orban: Budimpešta će uvijek raditi u korist mira

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da Mađarska želi mir u Ukrajini i spremna je bude domaćin pregovora koji će dovesti do toga.

"Kao susjedi Ukrajine, svakodnevno vidimo uticaj sukoba na građane i našu ekonomiju", naveo je Orban na "Iksu".

Prema njegovim riječima, Mađarska bilježi značajne gubitke zbog rata u Ukrajini.

"Kada mirovni samit bude u Budimpešti, učinićemo sve da osiguramo njegov uspjeh", istakao je Orban koji boravi u posjeti Moskvi.

On je napomenuo da će Mađarska uvijek raditi u korist mira.