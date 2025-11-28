Putin otkrio Orbanu: Bio bih veoma srećan...

Odnosi Rusije i Mađarske se razvijaju uprkos svim aktuelnim poteškoćama, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin prilikom susreta sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Kremlju.

"Odnosi između dvije zemlje sada se zasnivaju na pragmatizmu i "najboljem od onoga što se dogodilo" u njihovoj istoriji", naglasio je ruski lider.

Ruski predsjednik je izjavio da on i Orban mogu otvoreno da razgovaraju o svim pitanjima i traže rješenja.

Mađarska i dalje opcija za samit Rusija-SAD

Putin nije isključio mogućnost da će pregovori između Rusije i Sjedinjenih Država dovesti do samita u Budimpešti.

"Ako naši pregovori dovedu do toga da Budimpešta bude platforma za pregovore, bio bih veoma srećan zbog toga i želio bih da vam se zahvalim na spremnosti da pomognete", rekao je Putin.

Putin je rekao Orbanu da je Tramp predložio da se samit Rusija-SAD održi u Budimpešti.

"Bio je to Donaldov predlog. Odmah je rekao: "Imamo dobre odnose sa Mađarskom. Vi i Viktor imate dobre odnose, a i ja takođe. Predlažem ovu opciju", objasnio je ruski lider.

Putin je Orbanov stav o ukrajinskom pitanju nazvao uravnoteženim.

Mađarski zvaničnik je potvrdio da je njegova zemlja spremna da pruži platformu za pregovore o rješavanju ukrajinskog sukoba.

"Mađarska je zainteresovana za mir i iskreno se nadamo da će nedavno najavljene mirovne inicijative na kraju dovesti upravo do tog mira", poručio je Orban.

O energetskoj saradnji

Energetska saradnja između Rusije i Mađarske je prilično obimna, ali zahtijeva i diskusiju na nivou rukovodstva zemalja, primijetio je Putin.

On je primijetio blagi porast trgovinskog prometa između Rusije i Mađarske u 2025. godini, koji je iznosio približno 7 odsto.

Orban je uzvratio riječima da Budimpešta cijeni stabilnost snabdijevanja energentima iz Rusije i zainteresovana je za nastavak dijaloga o ovom pitanju.

"Ovo je 14. put da se sastajem sa vama. Mislim da smo, s obzirom na sadašnji istorijski trenutak, zaista mnogo uradili na razvoju saradnje između naših naroda. I iskreno se nadam da ćemo učiniti mnogo više", konstatovao je mađarski premijer.

Budimpešta u punoj mjeri osjeća posljedice ukrajinskog sukoba, trpeći značajne ekonomske gubitke, kaže Orban.

Mađarska neće podleći spoljnim pritiscima i nastaviće saradnju sa Rusijom u mnogim oblastima, poručio je mađarski zvaničnik.

Sastanku prisustvuju i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i vicepremijer Aleksandar Novak.

Ranije danas, portparol Kremlja Dmitrij Peskov objavio je da će sastanak početi poslije 11 časova po srednjoevropskom vremenu u Kremlju i da će u prvom dijelu susreta otvorenom za javnost biti izjava sa obe strane, kao što je to obično slučaj.

Istovremeno, on je pojasnio da lideri ne planiraju da se obrate novinarima nakon susreta.