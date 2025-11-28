Ajkula usmrtila ženu

Izvor:
Agencije
28.11.2025
13:53
Komentari:0
Ajkula je usmrtila ženu i teže povrijedila muškarca kod istočne obale Australije, saopšteno je iz policije Novog Južnog Velsa.
U saopštenju se navodi da je hitna pomoć pozvana na plažu u zalivu Kraudi, koji se nalazi oko 65 kilometara južno od grada Port Makvori u Novom Južnom Velsu.
Očevici su ukazali pomoć muškarcu i ženi, za koje se smatra da su bili par, ali je žena, za koju se vjeruje da je imala 25 godina, preminula prije dolaska hitne pomoći.
Hronika
Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih
Iz policije ističu da je povrijeđeni muškarac, koji je star 26 godina, u ozbiljnom, ali stabilnom stanju, prenosi AP.
Nadležni organi vjeruju da se radi o paru iz Švajcarske, iako njihov identitet nije zvanično objavljen.
Plaža je zatvorena radi sprovođenja istrage.
Najnovije
Najčitanije
15
31
15
28
15
27
15
03
14
53
Trenutno na programu