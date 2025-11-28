Ajkula usmrtila ženu

Ajkula je usmrtila ženu i teže povrijedila muškarca kod istočne obale Australije, saopšteno je iz policije Novog Južnog Velsa.

U saopštenju se navodi da je hitna pomoć pozvana na plažu u zalivu Kraudi, koji se nalazi oko 65 kilometara južno od grada Port Makvori u Novom Južnom Velsu.

Očevici su ukazali pomoć muškarcu i ženi, za koje se smatra da su bili par, ali je žena, za koju se vjeruje da je imala 25 godina, preminula prije dolaska hitne pomoći.

Hronika Teška nesreća u Srbiji, ima mrtvih i povrijeđenih

Iz policije ističu da je povrijeđeni muškarac, koji je star 26 godina, u ozbiljnom, ali stabilnom stanju, prenosi AP.

Nadležni organi vjeruju da se radi o paru iz Švajcarske, iako njihov identitet nije zvanično objavljen.

Plaža je zatvorena radi sprovođenja istrage.