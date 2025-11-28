Rodila dijete, a kada se saznao identitet oca završila iza rešetaka

Slučaj o kom trenutno bruji veliki procenat planetarne zajednice tiče se 43-godišnje Amerikanke i dečka njene 14-godišnje ćerke, koji su stupili u intimnu vezu i dobili sina. Informacije o prirodi njihovog odnosa i potomstvu ubrzo su stigle i do policije, koja je odmah reagovala i sankcionisala aktere.

Robin Polston (43) iz okruga Tejzuel u Ilinoisu uhapšena je početkom mjeseca pod sumnjom da je rodila dijete koje je začeto sa maloljetnikom starim samo 14 godina. Protiv nje su podignute ozbiljne krivične prijave koje obuhvataju seksualno zlostavljanje maloljetnika i posjedovanje dječije pornografije.

Prema spisima iz sudskog postupka, Polston se tereti za dva krivična djela seksualnog napada na žrtvu uzrasta između 13 i 17 godina, kao i za dva krivična djela posjedovanja nedozvoljenog eksplicitnog materijala. Svaka od ovih tačaka nosi potencijalnu zatvorsku kaznu do 15 godina.

Istraga nakon porođaja u januaru 2025.

U dokumentu o vjerovatnom uzroku za podizanje optužnice, koji je sastavila zamjenica državnog tužioca okruga Tejzuel, Kasandra Vilkins, navodi se da je kancelarija tužioca u januaru 2025. obavještena o istrazi koju vodi policija grada Vašingtona. Policiji je prijavljeno da se Polston porodila, a okolnosti oko rođenja izazvale su sumnju.

Istražioci su nedugo zatim pribavili izvod iz matične knjige rođenih novorođenčeta - i tada otkrili ključnu informaciju: Polston je djetetu dala isto srednje ime i prezime kao i maloljetnom dječaku koji se kasnije pojavio kao navodna žrtva.

Kada je, prema navodimasuočena sa tim, Polston je tvrdila da je otac "muškarac u dvadesetim godinama po imenu Brajan", koji je navodno nestao iz njenog života nakon rođenja djeteta.

Prvi susret na školskom plesu

Tokom istrage otkriveno je da se maloljetnik - koji je bio u vezi sa njenom kćerkom - sa osumnjičenom prvi put susreo u maju 2023. godine na školskom plesu za učenike niže srednje škole, gdje je Polston bila jedan od pratilaca. Dječak se ubrzo potom odselio, ali se, kako se navodi, privremeno vraćao u tom periodu.

Kako se navodi, posjetio ju u aprilu 2024, zatim ponovo u junu i na kraju u avgustu prošle godine kada se i vratio se u Ilinois i preselio kod porodice jednog prijatelja.

Tok događaja, vremenske odrednice i dokazni materijal naveli su istražioce da dodatno ispituju odnos Polston i maloljetnika.

Pronađen ključni DNK dokaz

Istraga je dodatno ubrzana onog trenutka kada su istražioci, prema navodima iz sudskog dokumenta, pronašli "veliki broj nedozvoljenih fotografija i snimaka" koji prikazuju osumnjičenu i maloljetnu žrtvu.

Najznačajniji dokaz stigao je nakon DNK analize: test je, kako stoji u dokumentu, potvrdio da su biološki roditelji novorođenčeta upravo Polston i maloletni dječak.

Zadržana bez prava na kauciju

Robin Polston nalazi se u pritvoru bez mogućnosti da se brani sa slobode. Do sada nije dala zvaničan odgovor na optužbe, a njeno prvo formalno pojavljivanje pred sudom zakazano je za 4. decembar.

Advokat osumnjičene, prema navodima magazina "People" nije odgovorio na zahtjev za komentar, piše Blic.