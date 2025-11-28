Komičan tender CIK-a: Hoćemo pare, ali ne znamo ni mi za šta

Centralna izborna komisija BiH (CIK) 14. novembra 2025. godine putem Portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine objavila je poziv za javnu nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

O realizaciji ovog projekta CIK je odluku donijela još u oktobru, a od tada (pa čak i od prije) do danas, sve što su uspjeli da urade jesu, može se slobodno reći, komični pokušaji da izvuku pare.

BiH CIK diže cijenu i mijenja tendersku dokumentaciju za nabavku izbornih tehnologija

Za šta - ne znaju ni oni u CIK-u, te nakon niza izmjena tendera i brojnih osnovanih žalbi, sada priznaju - "I mi treba da naučimo šta tražimo putem tendera".

"Kad se završi čitava ova aktivnost, da napravimo jedan kraći program edukacije, prije svega naših članova CIK-a, naših uposlenika i tako dalje sa suštinom te, da tako kažem, te tenderske dokumentacije, šta mi sve tamo tražimo, da u nekom narednom periodu idemo s tom edukacijom, s upoznavanjem, sa diseminacijom tog cijelog procesa, jer se radi o jako obimnoj dokumentaciji koja u mnogim stvarima je nepoznata široj javnosti", rekao je Suad Arnautović, član Centralne izborne komisije BiH.

Upravo u ovoj izjavi Arnautovića leži sav besmisao djelovanja CIK-a po pomenutom pitanju. Zamislite, traže da se tender završi do kraja, da se potroše desetine miliona maraka, pa bi u Komisiji tek onda da se edukuju o stvarima na koje su to potrošili narodne pare.

BiH Tri žalbe na nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača

Za projekat je zainteresovano 70 kompanija, a neke još uvijek imaju pravo žalbe. Još jedan besmisao je da su u CIK-u svjesni da bi te žalbe mogle da budu usvojene. Ali, to im nije bitno - "samo nam dajte narodne milione".

"I ako sutra bude zamjerki, bude krivičnih prijava, bude bilo čega čime se i prijeti, a i realizuje prema i članovima CIK-a, prema našim službenicima, želim da kažem da uprkos institucijama ove države, mi još uvijek nekako guramo ovom putu, na šta će izaći, još uvijek je neizvjesno", priznao je Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije BiH.

Bakalar je zbog svega toga i zakukao, te se požalio na domaće institucije, i, ništa čudno, pohvalio strance.

"Nažalost, mi smo usamljeni kao institucija. Imamo podršku velikog dijela međunarodne zajednice, nemamo podršku države, nemamo podršku Parlamenta, nemamo razumijevanje Savjeta ministara. Uglavnom, u ovome smo sami", kaže Bakalar.

Međutim, Bakalar se ne pita kako je moguće da nemaju razumijevanje domaćih institucija kada, kako njegov kolega Arnautović priznaje, ni sami ne razumiju šta zapravo hoće.

Jasno je jedino da ovdje zna šta hoće njihov nalogodavac Kristijan Šmit koji je sve i zakuvao, s obzirom da je najveći zagovornik petljanja u izbore u BiH.

BiH Ko i zašto želi irački izborni scenario u BiH?!

Od izmjena izbornog zakona do klauzule da za potrebe CIK-a odobrenje finansija može da potpisuje zamjenik ministra bez odobrenja ministra finansija – sve je to Šmit već napravio. U CIK-u, su raširenih ruku dočekali odobrenje više od 112 miliona maraka narodnog novca, za koji ni oni ne znaju na šta će i kako da potroše. Ali bitno je da se troši.

Ostalo je da im Šmit još izabere izvođača ovog projekta i možda čak pokuša da nametne to da svi građani moraju glasati za nekog od njegovih "favorita". U tom slučaju CIK ne bi morao ništa da radi.

Do duše, ne može se reći da i sada radi nešto.