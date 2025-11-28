Logo
Krađa sa gradilišta auto-puta

28.11.2025

13:06

Komentari:

0
Foto: RTRS

Sa gradilišta auto-puta na području Bijeljine otuđen je agregat i startni ključ za bušilicu u vlasništvu pravnog lica iz Banjaluke, saopšteno je iz Policijske uprave.

U toku je rasvjetljavanje ovog krivičnog djela krađe, koja je prijavljena juče.

U servisnoj informaciji policije se navodi da je u sudaru na magistralnom putu Bijeljina-Zvornik u mjestu Kojčinovac lakše povrijeđen vozač čiji su inicijali D.P.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 16.15 časova i u njoj su učestvovali automobil "pežo" koji je vozilo lice S.J. i "golf" kojim je upravljao D.P, oba iz Bijeljine.

Bijeljinac čiji su inicijali M.T. uhapšen je nakon što je sa vozilom "opel" učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a utvrđeno je imao 2,71 promil alkohola u krvi.

Uhapšen je i vozač iz Lukavca čiji su inicijali N.H. koji je odbio ispitivanje na prisustvo droge u organizmu.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Bijeljina juče su evidentirana dva krivična djela i pet saobraćajnih nezgoda.

Krađa

autoput

Komentari (0)
