Nives Celzijus pokazala novu tetovažu

Influenserka Nives Celzijus ponovo je izazvala pažnju na društvenim mrežama. Ovaj put ona je pokazala svoju novu tetovažu.

"Kao i za sve ostale, vid‌jela sam nešto slično. Budući da mi Instagramov algoritam izbacuje jedino mačke i tetovaže, sačuvala sam fotografiju i budući da sam narednih mjesec nastavila intenzivno razmišljati o njoj, znala sam da mi je suđena", ispričala je Nives Celzijus hrvatskim medijima.

To je ista ona tetovaža koja je proteklog vikenda zalud‌jela pola njenih pratilaca, a drugu polovinu natjerala da zumira ekrane kao da polažu ispit.