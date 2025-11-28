Nives Celzijus pokazala novu tetovažu

28.11.2025
13:35
Komentari:0
Influenserka Nives Celzijus ponovo je izazvala pažnju na društvenim mrežama. Ovaj put ona je pokazala svoju novu tetovažu.
"Kao i za sve ostale, vidjela sam nešto slično. Budući da mi Instagramov algoritam izbacuje jedino mačke i tetovaže, sačuvala sam fotografiju i budući da sam narednih mjesec nastavila intenzivno razmišljati o njoj, znala sam da mi je suđena", ispričala je Nives Celzijus hrvatskim medijima.
To je ista ona tetovaža koja je proteklog vikenda zaludjela pola njenih pratilaca, a drugu polovinu natjerala da zumira ekrane kao da polažu ispit.
