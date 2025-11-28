Logo
Large banner

Nives Celzijus pokazala novu tetovažu

28.11.2025

13:35

Komentari:

0
Нивес Целзијус показала нову тетоважу

Influenserka Nives Celzijus ponovo je izazvala pažnju na društvenim mrežama. Ovaj put ona je pokazala svoju novu tetovažu.

"Kao i za sve ostale, vid‌jela sam nešto slično. Budući da mi Instagramov algoritam izbacuje jedino mačke i tetovaže, sačuvala sam fotografiju i budući da sam narednih mjesec nastavila intenzivno razmišljati o njoj, znala sam da mi je suđena", ispričala je Nives Celzijus hrvatskim medijima.

Сандра Решић

Scena

Srpska pjevačica šokirala: "Imali su odnos na stolu, a meni naredili da čučnem”

To je ista ona tetovaža koja je proteklog vikenda zalud‌jela pola njenih pratilaca, a drugu polovinu natjerala da zumira ekrane kao da polažu ispit.

Podijeli:

Tag:

Nives Celzijus

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Scena

Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša

1 h

0
Српска пјевачица шокирала: "Имали су однос на столу, а мени наредили да чучнем”

Scena

Srpska pjevačica šokirala: "Imali su odnos na stolu, a meni naredili da čučnem”

2 h

0
Нови имиџ и нова љубав Синди Свини привукли пажњу

Scena

Novi imidž i nova ljubav Sindi Svini privukli pažnju

3 h

0
Потресно признање Раде Манојловић: ''Тјерали су нас да се сликамо голе''

Scena

Potresno priznanje Rade Manojlović: ''Tjerali su nas da se slikamo gole''

6 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner