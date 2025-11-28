Logo
Jelisaveta Orašanin pozirala bez donjeg veša

Mondo.rs

28.11.2025

13:20

Јелисавета Орашанин позирала без доњег веша

Jelisaveta Orašanin važi za jednu od najatraktivnijih glumica na domaćoj sceni, a poznato je da je veoma aktivna i na društvenoj mreži Instagram, gdje često dijeli privatne fotografije.

Nedavno je Jelisaveta objavila niz fotografija, a jedna je posebno izazvala interesovanje.

Na slici je fokus bio na donjem dijelu garderobe, tačnije crnoj kožnoj suknji sa prorezima na bokovima, koju je kombinovala sa crnim hulahopkama.

Ono što su mnogi primijetili i komentarisali je činjenica da je Jelisaveta bila bez donjeg veša, prenosi "Mondo".

Јелисавета Орашанин
Jelisaveta Orašanin

