Logo
Large banner

Prijetio kolegama: Traže pritvor za radnika UIO Dragoslava Stjepanovića

Autor:

Stevan Lulić

28.11.2025

13:15

Komentari:

1
Пријетио колегама: Траже притвор за радника УИО Драгослава Стјепановића
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je pritvor za Prijedorčanina Dragoslava Stjepanovića (50), osumnjičenog da je prijetio radnim kolegama.

Iz Tužilaštva navode da se sumnja kako je Stjepanović, u vremenskom periodu od kraja januara 2025. godine do 26. novembra, prijetio radnim kolegama iz UIO, gdje je i on zaposlen.

ЦИК БиХ-22092025

BiH

Komičan tender CIK-a: Hoćemo pare, ali ne znamo ni mi za šta

"Upućivao prijetnje da će ugroziti život i tijelo prema tri zaposlena lica Uprave za indirektno oporezivanje BiH, što je kod oštećenih izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Pritvor je predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

Аутопут Добој

Hronika

Krađa sa gradilišta auto-puta

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Podijeli:

Tagovi:

prijetnje

Pritvor

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Dmitrij Peskov

Svijet

Kremlj: Korupcijski skandal potresa Ukrajinu i podriva njen politički sistem

2 h

0
Орбан: Мађарска осјећа пуне посљедице украјинског сукоба

Svijet

Orban: Mađarska osjeća pune posljedice ukrajinskog sukoba

2 h

0
Медвјед напао човјека у јавном тоалету

Svijet

Medvjed napao čovjeka u javnom toaletu

2 h

0
Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Hronika

Otac upao u školu i prebio djecu, jednom đaku polomljena vilica

2 h

0

Više iz rubrike

Крађа са градилишта ауто-пута

Hronika

Krađa sa gradilišta auto-puta

2 h

0
Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица

Hronika

Otac upao u školu i prebio djecu, jednom đaku polomljena vilica

2 h

0
Хапшење у Приједору, пронађено 400 грама дроге

Hronika

Hapšenje u Prijedoru, pronađeno 400 grama droge

2 h

0
Запаљен службени ауто града Мостара

Hronika

Kordić poznavao od ranije osumnjičenog za paljenje njegovog automobila

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner