Prijetio kolegama: Traže pritvor za radnika UIO Dragoslava Stjepanovića

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je pritvor za Prijedorčanina Dragoslava Stjepanovića (50), osumnjičenog da je prijetio radnim kolegama.

Iz Tužilaštva navode da se sumnja kako je Stjepanović, u vremenskom periodu od kraja januara 2025. godine do 26. novembra, prijetio radnim kolegama iz UIO, gdje je i on zaposlen.

"Upućivao prijetnje da će ugroziti život i tijelo prema tri zaposlena lica Uprave za indirektno oporezivanje BiH, što je kod oštećenih izazvalo strah za ličnu bezbjednost i život", saopšteno je iz OJT Banjaluka.

Pritvor je predložen zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.