Otac upao u školu i prebio djecu, jednom đaku polomljena vilica

28.11.2025

12:52

Отац упао у школу и пребио дјецу, једном ђаку поломљена вилица
Foto: ATV

Nemili događaj, ili kako kaže otac povrijeđenog dečaka, divljački napad ispred Osnovne škole "Vuk Karadžić" juče tokom velikog odmora, kada je njegov sin pokušao da razdvoji decu u tuči, a roditelj drugog učenika dotrčao je do ulaza škole i fizički napao više đaka učenika sedmog razreda.

"Grupa dječaka je kupila sendviče, izašla ispred, i onda je krenulo to njihovo koškanje, a ja ovo pričam jer sam vidio na video nadzoru škole. Ono što je sin ispričao, a i svi dječaci koji su dali izjave u SUP-u, sve se poklapa. Tuču je počeo dječak iz odeljenja mog sina, udario je pesnicom svog druga u predelu glave, taj mali je posrnuo i krenula je tuča. Moj sin je skočio da ih razvadi", kaže Damir Salković, roditelj.

Otac dječaka stajao je, prema njegovim rečima, na dnu ograde.

"Rastrčao se odozgo i to se vidi na snimku i udarao je svu djecu redom. Neke je bacao na auta, neke je samo udarao i jdeca su padala kao pokošena. Kad je stigao do ove dvojice, do mog sina, ovog malog je nekoliko puta udario, a mog malog udario pesnicom u lice. Na lijevoj strani ima prelom vilice i dijete mi je zadržano u zdravstvenom centru."

Nastavnice i školski policajac uspjeli su da zaustave tuču, a ovo ističe, nije prvi put da dječak koji je počeo tuču pravi probleme.

Поплаве, Грчка

Svijet

Strašna oluja hara Grčkom: Ulice pod vodom, na snazi crveno upozorenje

"Apelujem na MUP, Tužilaštvo da vidimo u čemu je problem u najbrojnijoj školi u Pazaru. Moje dijete je dobilo pesnicu u glavu zato što je razdvajalo djecu koja se biju", kaže Salković.

Ističe da će nastaviti borbu da otac koji je napao djecu odgovara, čak i putem privatne tužbe koju će podnijeti. Istovremeno, u saopštenju za javnost škole navodi se, između ostalog, da je došlo do fizičkog sukoba u kojem je učestvovao učenik škole, otac i tetka učenika.

OŠ "Vuk Karadžić" preduzimaće aktivnosti isključivo u okviru zakonskih ovlašćenja, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Protokolom o postupanju u odgovoru na nasilje, kao i drugim važećim pravilnicima koji regulišu oblast zaštite djece i bezbjednosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama. U interesu zaštite maloletnika i očuvanja integriteta svih učesnika, škola neće iznositi dodatne detalje u javnost. Za odrasle uključene u ovom incidentu nadležna je PU Novi Pazar kao i Tužilaštvo, navodi se u saopštenju Škole "Vuk Karadžić", piše rtvnp.rs.

