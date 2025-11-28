Otac upao u školu i prebio djecu, jednom đaku polomljena vilica

Nemili događaj, ili kako kaže otac povrijeđenog dečaka, divljački napad ispred Osnovne škole "Vuk Karadžić" juče tokom velikog odmora, kada je njegov sin pokušao da razdvoji decu u tuči, a roditelj drugog učenika dotrčao je do ulaza škole i fizički napao više đaka učenika sedmog razreda.

"Grupa dječaka je kupila sendviče, izašla ispred, i onda je krenulo to njihovo koškanje, a ja ovo pričam jer sam vidio na video nadzoru škole. Ono što je sin ispričao, a i svi dječaci koji su dali izjave u SUP-u, sve se poklapa. Tuču je počeo dječak iz odeljenja mog sina, udario je pesnicom svog druga u predelu glave, taj mali je posrnuo i krenula je tuča. Moj sin je skočio da ih razvadi", kaže Damir Salković, roditelj.

Otac dječaka stajao je, prema njegovim rečima, na dnu ograde.

"Rastrčao se odozgo i to se vidi na snimku i udarao je svu djecu redom. Neke je bacao na auta, neke je samo udarao i jdeca su padala kao pokošena. Kad je stigao do ove dvojice, do mog sina, ovog malog je nekoliko puta udario, a mog malog udario pesnicom u lice. Na lijevoj strani ima prelom vilice i dijete mi je zadržano u zdravstvenom centru."

Nastavnice i školski policajac uspjeli su da zaustave tuču, a ovo ističe, nije prvi put da dječak koji je počeo tuču pravi probleme.

Svijet Strašna oluja hara Grčkom: Ulice pod vodom, na snazi crveno upozorenje

"Apelujem na MUP, Tužilaštvo da vidimo u čemu je problem u najbrojnijoj školi u Pazaru. Moje dijete je dobilo pesnicu u glavu zato što je razdvajalo djecu koja se biju", kaže Salković.

Ističe da će nastaviti borbu da otac koji je napao djecu odgovara, čak i putem privatne tužbe koju će podnijeti. Istovremeno, u saopštenju za javnost škole navodi se, između ostalog, da je došlo do fizičkog sukoba u kojem je učestvovao učenik škole, otac i tetka učenika.

OŠ "Vuk Karadžić" preduzimaće aktivnosti isključivo u okviru zakonskih ovlašćenja, u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Protokolom o postupanju u odgovoru na nasilje, kao i drugim važećim pravilnicima koji regulišu oblast zaštite djece i bezbjednosti u obrazovno-vaspitnim ustanovama. U interesu zaštite maloletnika i očuvanja integriteta svih učesnika, škola neće iznositi dodatne detalje u javnost. Za odrasle uključene u ovom incidentu nadležna je PU Novi Pazar kao i Tužilaštvo, navodi se u saopštenju Škole "Vuk Karadžić", piše rtvnp.rs.