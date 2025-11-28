Hapšenje u Prijedoru, pronađeno 400 grama droge

D.B. iz Prijedora uhapšen je juče nakon što mu je policija tokom pretresa prostorija koje koristi pronašla 400 grama marihuane.

Osumnjičeni se tereti da je počinio krivično d‌jelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

"Pretresom stambenih prostorija koje koristi osumnjičeni pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana ukupne bruto mase oko 400 grama i digitalna vaga", saopšteno je iz PU Prijedor.

Iz policije dodaju da će nakon kompletiranja predmeta protiv D.B. Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor dostaviti izvještaj za počinjeno krivično d‌jelo.