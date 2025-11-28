Logo
Putin: Mađarska i dalje opcija za samit Rusija-SAD

Izvor:

Agencije

28.11.2025

12:34

Путин: Мађарска и даље опција за самит Русија-САД
Foto: Tanjug

Bio bih veoma srećan ukoliko bi se mirovni pregovori održali u Budimpešti, poručio je predsednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

"Ako naši pregovori dovedu do toga da Budimpešta bude platforma za pregovore, bio bih veoma srećan zbog toga i želio bih da vam se zahvalim na spremnosti da pomognete", rekao je Putin.

Putin je rekao Orbanu da je Tramp predložio da se samit Rusija-SAD održi u Budimpešti.

Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Mir moguće postići samo kroz diplomatiju

"Bio je to Donaldov prijedlog. Odmah je rekao: "Imamo dobre odnose sa Mađarskom. Vi i Viktor imate dobre odnose, a i ja takođe. Predlažem ovu opciju", objasnio je ruski lider.

Vladimir Putin

