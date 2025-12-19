Detalji teškog sudara u Prijedoru: Povrijeđeni vozač i maloljetnik

Izvor:
SRNA
19.12.2025
17:29
Vozač i maloljetno lice teško su povrijeđeni u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Orlovci na magistralnom putu Prijedor-Banjaluka u kojoj su učestvovala dva vozila, rečeno je u Policijskoj upravi Prijedor.
Portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević rekla je da je vozač prevezen na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 16.00 časova.
U toku je uviđaj.
