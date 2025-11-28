Sijarto: Mir moguće postići samo kroz diplomatiju

Mir se može postići jedino kroz pregovore i diplomatiju, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je uz video-snimak na kojem je prikazan u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom napisao da zatvaranje diplomatskih kanala znači odustajanje od nade za mir.

BiH Mahmuljinu ni traga ni glasa - svi upućuju na Sud BiH, gdje "nemaju informacije"

Aludirajući na sukob u Ukrajini, Sijarto je naglasio da Mađarska već gotovo četiri godine dosljedno stoji na strani mira.