Sijarto: Mir moguće postići samo kroz diplomatiju

Mir se može postići jedino kroz pregovore i diplomatiju, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.
On je uz video-snimak na kojem je prikazan u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom napisao da zatvaranje diplomatskih kanala znači odustajanje od nade za mir.
Aludirajući na sukob u Ukrajini, Sijarto je naglasio da Mađarska već gotovo četiri godine dosljedno stoji na strani mira.
