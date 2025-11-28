Logo
Large banner

Sijarto: Mir moguće postići samo kroz diplomatiju

Izvor:

SRNA

28.11.2025

12:29

Komentari:

0
Сијарто: Мир могуће постићи само кроз дипломатију
Foto: ATV

Mir se može postići jedino kroz pregovore i diplomatiju, istakao je mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

On je uz video-snimak na kojem je prikazan u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom napisao da zatvaranje diplomatskih kanala znači odustajanje od nade za mir.

mahmuljin1

BiH

Mahmuljinu ni traga ni glasa - svi upućuju na Sud BiH, gdje "nemaju informacije"

Aludirajući na sukob u Ukrajini, Sijarto je naglasio da Mađarska već gotovo četiri godine dosljedno stoji na strani mira.

Podijeli:

Tag:

Peter Sijarto

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Да ли су бамбусове скеле криве за смртоносни пожар у Хонг Конгу?

Svijet

Da li su bambusove skele krive za smrtonosni požar u Hong Kongu?

2 d

0
Запаљен службени ауто града Мостара

Hronika

Kordić poznavao od ranije osumnjičenog za paljenje njegovog automobila

2 d

0
Лажни Бред Пит завео па опељешио пензионерку

Svijet

Lažni Bred Pit zaveo pa opelješio penzionerku

2 d

0
Радница подизала новац са рачуна корисника социјалне помоћи, згрнула више од пет милиона

Hronika

Radnica podizala novac sa računa korisnika socijalne pomoći, zgrnula više od pet miliona

2 d

0

Više iz rubrike

Да ли су бамбусове скеле криве за смртоносни пожар у Хонг Конгу?

Svijet

Da li su bambusove skele krive za smrtonosni požar u Hong Kongu?

2 d

0
Лажни Бред Пит завео па опељешио пензионерку

Svijet

Lažni Bred Pit zaveo pa opelješio penzionerku

2 d

0
Састали се Путин и Орбан: Односи двије земље настављају да се развијају

Svijet

Sastali se Putin i Orban: Odnosi dvije zemlje nastavljaju da se razvijaju

2 d

1
Број погинулих у поплавама на Тајланду порастао на 145

Svijet

Broj poginulih u poplavama na Tajlandu porastao na 145

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

40

Usijale se mreže: Oglasio se Aca Lukas zbog slike sa Naserom Orićem

15

30

Oglasio se AMS Srpske: Uklonjen kvar, uspostavljen saobraćaj na graničnim prelazima

15

26

Grobari se oglasili zbog Obradovića: "Čekamo te na tribini, a rukovodstvo pozivamo..."

15

17

Nastavljaju "tradiciju": U Korićanima do 15 časova niko nije glasao

15

13

Mreže "gore": Aca Lukas na večeri sa Naserom Orićem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner