Strašna oluja hara Grčkom: Ulice pod vodom, na snazi crveno upozorenje

Oluja Adel zahvatila je Atiku, donoseći jake oluje i povremeni grad. Pojedini dijelovi regiona našli su se pod vodom, a vlasti apeluju na građane da budu posebno oprezni, prenio je Katimerini.

Prema ažuriranom meteorološkom biltenu, skoro cijela Grčka će biti pogođena kišom i olujama tokom današnjeg dana, dok se poboljšanje vremena očekuje tek od nedjelje.

Najjače padavine prognozirane su za zapadne i sjeverne dijelove zemlje, kao i za istočni Egej, gde oluje mogu da budu praćene gradom i veoma jakim vetrom.

Civilna zaštita je u stanju pune pripravnosti.

27.11.2025#Greece

Civil Defense issued a red alert for parts of Western Greece due to storms. A magnitude 112 storm was recorded in Corfu and in Aetolia and Acarnania, causing roads to be flooded and rivers to overflow their banks.@meteohellas pic.twitter.com/KTfXl8eIhX — Climate Review (@ClimateRe50366) November 27, 2025

Nakon sastanka Komiteta za procenu rizika, državni aparat je aktiviran u oblastima gdje se očekuju najintenzivnije nepogode: u istočnoj Makedoniji, Trakiji, istočnom Egeju i na Dodekanezu.

Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu saopštilo je da su za Severni Egej i Dodekanska ostrva uvedene mere najvišeg stepena pripravnosti – crveno upozorenje.

Regioni Jonskih ostrva, Epira, Zapadne Grčke, Peloponeza, Centralne i Istočne Makedonije i Trakije već se nalaze u istom režimu upozorenja.

Prema meteorolozima, najkritičniji period biće prvih 12 sati petka – od ranog jutra do podneva – dok će olujni sistemi tokom dana prelaziti ka Dodekanezu.

I Atika može da očekuje obilne padavine, iako manjeg intenziteta nego najugroženija područja.

Vatrogasne službe i civilna zaštita su u punoj pripravnosti za moguće intervencije.

A large cold-core cut-off low given the name #Adel over the warm waters of the Mediterranean is generating widespread thunderstorms and flooding rain in Greece and the Balkans seen during 27 November daylight by Meteosat-12 #StormAdel pic.twitter.com/w4yplUk56J — YouStorm (@YouStormorg) November 28, 2025

Za danas su prognozirani jaki pljuskovi i oluje u istočnoj Makedoniji i Trakiji, kao i u dijelovima Halkidikija, Seresa, Kilkisa i Soluna do popodneva na Jonskim ostrvima i u zapadnom i južnom Peloponezu, a na području Dodekaneza tokom večeri.