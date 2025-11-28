Logo
Strašna oluja hara Grčkom: Ulice pod vodom, na snazi crveno upozorenje

Izvor:

Tanjug

28.11.2025

12:44

Komentari:

0
Страшна олуја хара Грчком: Улице под водом, на снази црвено упозорење
Foto: Printscreen/X/YouStorm

Oluja Adel zahvatila je Atiku, donoseći jake oluje i povremeni grad. Pojedini dijelovi regiona našli su se pod vodom, a vlasti apeluju na građane da budu posebno oprezni, prenio je Katimerini.

Prema ažuriranom meteorološkom biltenu, skoro cijela Grčka će biti pogođena kišom i olujama tokom današnjeg dana, dok se poboljšanje vremena očekuje tek od nedjelje.

Najjače padavine prognozirane su za zapadne i sjeverne dijelove zemlje, kao i za istočni Egej, gde oluje mogu da budu praćene gradom i veoma jakim vetrom.

Civilna zaštita je u stanju pune pripravnosti.

Nakon sastanka Komiteta za procenu rizika, državni aparat je aktiviran u oblastima gdje se očekuju najintenzivnije nepogode: u istočnoj Makedoniji, Trakiji, istočnom Egeju i na Dodekanezu.

Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu saopštilo je da su za Severni Egej i Dodekanska ostrva uvedene mere najvišeg stepena pripravnosti – crveno upozorenje.

Владимир Путин-27112025

Svijet

Putin: Mađarska i dalje opcija za samit Rusija-SAD

Regioni Jonskih ostrva, Epira, Zapadne Grčke, Peloponeza, Centralne i Istočne Makedonije i Trakije već se nalaze u istom režimu upozorenja.

Prema meteorolozima, najkritičniji period biće prvih 12 sati petka – od ranog jutra do podneva – dok će olujni sistemi tokom dana prelaziti ka Dodekanezu.

I Atika može da očekuje obilne padavine, iako manjeg intenziteta nego najugroženija područja.

Vatrogasne službe i civilna zaštita su u punoj pripravnosti za moguće intervencije.

Za danas su prognozirani jaki pljuskovi i oluje u istočnoj Makedoniji i Trakiji, kao i u dijelovima Halkidikija, Seresa, Kilkisa i Soluna do popodneva na Jonskim ostrvima i u zapadnom i južnom Peloponezu, a na području Dodekaneza tokom večeri.

Grčka

Poplave

Komentari (0)
