Kremlj: Korupcijski skandal potresa Ukrajinu i podriva njen politički sistem

Sputnjik

28.11.2025

13:06

0
Dmitrij Peskov
Foto: Tanjug/AP

Korupcijski skandal koji potresa Ukrajinu podriva politički sistem zemlje i može dovesti do ozbiljnih posledica, upozorio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući informacije o pretresima kuće Andreja Jermaka, šefa kabineta Vladimira Zelenskog.

„Politički i korupcijski skandal u Ukrajini sada potresa sistem sa svih strana“, naglasio je on.

школа-учионица

Hronika

Otac upao u školu i prebio djecu, jednom đaku polomljena vilica

Prema njegovim riječima, posljedice će, očigledno, biti veoma negativne, trenutno je teško predvidjeti kakve.

Situacija za Ukrajinu je veoma ozbiljna, zaključio je on, piše Sputnjik.

Dmitrij Peskov

