Učinite obuću vodootpornom za samo nekoliko minuta

Izvor:

Agencije

28.11.2025

13:17

Komentari:

0
Учините обућу водоотпорном за само неколико минута

Znate li da svoje omiljene cipele možete zaštititi od kiše i snijega pomoću - pčelinjeg voska? Ako ga nemate, dobro će poslužiti i obična svijeća. I najbolje od svega, postupak je izuzetno jednostavan.

Nanesite vosak ili svijeću te lagano istrljajte cipele tako da ostane tanak bijeli sloj voska. Uključite fen na najjaču temperaturu i zagrijavajte cipele dok se vosak ne rastopi i ravnomjerno rasporedi po površini. Pričekajte i spremno je. Nakon nekoliko trenutaka, cipele su spremne za hodanje po kiši, snijegu ili blatnjavim ulicama.

ILU-BEBA-140925

Svijet

Rodila dijete, a kada se saznao identitet oca završila iza rešetaka

Ova jednostavna metoda štiti razne vrste obuće – od kože i antilopa do platnenih patika, a daje im i blagi sjaj.

Savršen trik koji štedi novac i produžava život vašim omiljenim cipelama!

cipele

Kiša

