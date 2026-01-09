Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

09.01.2026
12:00
Komentari:0
Na Trgu Krajine u Banjaluci u toku je svečani defile, dio svečane proslave Dana Republike Srpske i Dana boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
U svečanom defileu učestvovaće 800 policijskih službenika u 14 ešalona jedinica i 11 motorizovanih ešalona.
Za obilježavanje Dana Republike ukupno je angažovano 1.300 policijskih službenika.
Kroz centar Banjaluke, uz pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, proći će i 1.931 učesnik iz civilnog sektora, iz 38 organizacija razvrstanih u 44 ešalona.
