Mesari otkrili koje greške ljudi najčešće prave kad kupuju meso

Mesari tačno znaju gd‌je zasjeći meso, kako se koji komad koristi i šta ga čini jedinstvenim, a isto tako znaju i koje su to najčešće greške koje ljudi prave prilikom kupovine mesa.

Iskusni mesari su za portal Simply Recipes otkrili da je najveća greška kupaca to što njih ne pitaju za savjet.

Meso je često najskuplji dio obroka, pa umjesto da se oslanjate na metodu pokušaja i grešaka, pametno bi bilo da iskoristite znanje koje vam mesar može ponuditi. Oni mogu da vam pomognu da pronađete savršen komad mesa za jelo koje želite po najboljoj cijeni. I umjesto da pretražujete po internetu, bolje pitajte ljude koji svakodnevno režu, obrađuju i pripremaju meso.

Na primjer, nisu svi komadi govedine isti. Osim razlike u cijeni, svaki komad ima jedinstvenu strukturu mišića koja utiče na mekoću i ukus.

Mesar Danny Arriaga objašnjava da se kupci često dvoume između ramsteka i vješalice, a on ih gotovo uvijek usmjerava prema vješalici.

"Ramstek je teško rezati, dok vješalica ima više ukusa zahvaljujući svojoj mišićnoj strukturi", kaže Arriaga.

Vaš mesar je takođe važan izvor informacija o sigurnosti hrane.

Mesar Ed Campbell ističe da je jedna od najčešćih grešaka koje primjećuje nesigurnost kupaca oko pravilnih temperatura pečenja i ističe da vas savjet o tome kako bi komad mesa trebalo da bude pečen i na kojoj temperaturi može spasiti od suvog, prepečenog obroka, ali i od zdravstvenih rizika, prenosi Indeks.