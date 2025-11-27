Uz ovaj trik ljuska sama spada

Postoji jednostavan trik koji može u potpunosti da olakša kuvanje jaja. Umjesto pucanja ljuske i guljenja, potrebno je da u vodu dodate komadić limuna.

Kiselina iz limuna čini da ljuska ostane čvrsta tokom kuvanja, pa jaja ne pucaju, a kasnije se mnogo lakše ljušte. Zato je ovaj trik idealan i kada želite savršena jaja za farbanje ili dekoraciju, jer ostaju glatka i neoštećena.

BiH Usvojen set evropskih zakona

Prednost je i u tome što ne zahtjeva nikakvu dodatnu pripremu dovoljno je samo ubaciti krišku limuna u šerpu. Rezultat su uredno skuvana jaja i manje nerviranja oko skidanja ljuske.

Zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti, ovaj trik vredi isprobati svaki put kada kuvate jaja. Ponekad sitnica poput limuna može da napravi veliku razliku u kuhinji.

(informer)