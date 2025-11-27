Logo
Large banner

Uz ovaj trik ljuska sama spada

Izvor:

Informer

27.11.2025

21:38

Komentari:

0
Уз овај трик љуска сама спада
Foto: Pixabay

Postoji jednostavan trik koji može u potpunosti da olakša kuvanje jaja. Umjesto pucanja ljuske i guljenja, potrebno je da u vodu dodate komadić limuna.

Kiselina iz limuna čini da ljuska ostane čvrsta tokom kuvanja, pa jaja ne pucaju, a kasnije se mnogo lakše ljušte. Zato je ovaj trik idealan i kada želite savršena jaja za farbanje ili dekoraciju, jer ostaju glatka i neoštećena.

Представнички дом Парламентарне скупштине

BiH

Usvojen set evropskih zakona

Prednost je i u tome što ne zahtjeva nikakvu dodatnu pripremu dovoljno je samo ubaciti krišku limuna u šerpu. Rezultat su uredno skuvana jaja i manje nerviranja oko skidanja ljuske.

Zbog svoje jednostavnosti i efikasnosti, ovaj trik vredi isprobati svaki put kada kuvate jaja. Ponekad sitnica poput limuna može da napravi veliku razliku u kuhinji.

(informer)

Podijeli:

Tagovi:

jaja

Savjeti

kuvana jaja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србија губила 23 разлике, али стигла до побједе против Швајцарске

Košarka

Srbija gubila 23 razlike, ali stigla do pobjede protiv Švajcarske

17 h

0
Колица вам трескају у маркету? Ни то није случајно него је још један ТРИК!

Društvo

Kolica vam treskaju u marketu? Ni to nije slučajno nego je još jedan TRIK!

18 h

0
Ужас у БиХ: Дјевојка пријавила полицајце за сексуално узнемиравање

Hronika

Užas u BiH: Djevojka prijavila policajce za seksualno uznemiravanje

18 h

3
Турска славила против БиХ са 22 разлике

Košarka

Turska slavila protiv BiH sa 22 razlike

18 h

0

Više iz rubrike

Ове 4 намринице које послије 50. године треба избацити из исхране

Savjeti

Ove 4 namrinice koje poslije 50. godine treba izbaciti iz ishrane

21 h

0
Додајте овај зачин у воду за брисање подова и кућа ће мирисати данима

Savjeti

Dodajte ovaj začin u vodu za brisanje podova i kuća će mirisati danima

1 d

0
Радијатор гријање

Savjeti

Jednostavan trik koji će dom učiniti toplijim za samo nekoliko minuta

1 d

0
Ово су најчешће грешке у исхрани током поста: "Батут" савјетује како да их избјегнете

Savjeti

Ovo su najčešće greške u ishrani tokom posta: "Batut" savjetuje kako da ih izbjegnete

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner