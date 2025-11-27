Logo
Srbija gubila 23 razlike, ali stigla do pobjede protiv Švajcarske

Izvor:

ATV

27.11.2025

21:28

Србија губила 23 разлике, али стигла до побједе против Швајцарске
Košarkaši Srbije uz dosta muke uspjeli su da slave protiv Švajcarske sa 90:86 u prvom meču Grupe C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Švajcarski su šokirali već u prvoj četvrtini reprezentaciju Srbije kada su poveli sa deset razlike (30:20). Još gore su prošli izabranici Dušana Alimpijevića u drugoj četvrtini koju su izgubili sa 13 razlike. Na račun odlične igre Švajcarska je na poluvrijeme otišla sa 23 poena razlike.

Nakon što su malo ohladili glavu, srpski reprezentativci preuzimaju igru. Odlična partija je uslijedila u trećoj četvrtini. Slavili su sa 25:13 i spustili prednost Švajcarske na 11 poena.

Silovito su nastavili i u četvrtoj četvrtini. Već na početku Švajcarci su se zaglavili sa 72 poena, a Srbija minus 11 pretvara u plus sedam. Za kratak period Srbija je ubacila 18 poena dok su Švajcarci nijemo posmatrali odličnu igru srpskih košarkaša.

U samom finišu Švajcarska je uspjela da smanji prednost na 88:86, ali sa dva vezana koša Srbija postavlja konačnih 90:86.

Nakon odigranog prvog kola u Grupi C je Turska na prvom mjestu, Srbija je druga, Švajcarska na trećoj poziciji, a BiH na četvrtoj.

Košarka

Turska slavila protiv BiH sa 22 razlike

Tagovi:

Košarka

Srbija

Švajcarska

Svjetsko prvenstvo

