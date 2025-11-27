Suze Željka Obradovića zbog Grobara: Žoc zaplakao na aerodromu

Željko Obradović sletio je u Beograd u četvrtak uveče, dan nakon što je podnio ostavku. Navijači Partizana nisu se mirili sa tom odlukom najtrofejnijeg trenera, već su ga dočekali na aerodromu u dosad nezapamćenom broju.

Hiljade navijača crno-bijelih okupile su se na "Nikoli Tesli" i brojali su minute do sletanja aviona na letu iz Atine u 18.07, a potom i do izlaska Željka Obradovića među njih. Kada se pojavio, "Žoc" se sporo kretao kroz masu navijača Partizana.

Doček Željka Obradovića na aerodromu

Dok je korak po korak išao ka izlazu, okupljeni navijači oko Obradovića nekoliko puta su utišavali masu, iščekujući njegovo obraćanje, ali ono se nije dogodilo. Najtrofejniji trener Evrope odabrao je da se ne oglašava nekoliko sati nakon što KK Partizan nije prihvatio njegovu neopozivu ostavku, a predsednik crno-belih Ostoja Mijailović rekao da čini sve da Obradović ostane.

Do daljeg, ovo će biti poslednja Obradovićeva poruka o ostavci.

Obuzele ga emocije pred navijačima

Više hiljada Grobara je stiglo na aerodrom "Nikola Tesla" da pruži podršku Željku Obradoviću, te tako mu pokaže bezrezervnu podršku i ljubav, što je dirnulo i samog Željka.

On je prvobitno na aerodromu prošao bez ijedne reči, ali su ga emocije sustigle napolju.

Kako se moglo videti na snimku koji je objavio bivši rukometaš Partizana Ivan Dimitrijević, Željko Obradović je i zaplakao dok je odlazio i gledao Grobare koji su ga dočekali.

(Telegraf)