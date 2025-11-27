Logo
Large banner

Suze Željka Obradovića zbog Grobara: Žoc zaplakao na aerodromu

Izvor:

Telegraf

27.11.2025

19:56

Komentari:

0
Сузе Жељка Обрадовића због Гробара: Жоц заплакао на аеродрому
Foto: Instagram/lutkica_8_

Željko Obradović sletio je u Beograd u četvrtak uveče, dan nakon što je podnio ostavku. Navijači Partizana nisu se mirili sa tom odlukom najtrofejnijeg trenera, već su ga dočekali na aerodromu u dosad nezapamćenom broju.

Hiljade navijača crno-bijelih okupile su se na "Nikoli Tesli" i brojali su minute do sletanja aviona na letu iz Atine u 18.07, a potom i do izlaska Željka Obradovića među njih. Kada se pojavio, "Žoc" se sporo kretao kroz masu navijača Partizana.

Doček Željka Obradovića na aerodromu

Dok je korak po korak išao ka izlazu, okupljeni navijači oko Obradovića nekoliko puta su utišavali masu, iščekujući njegovo obraćanje, ali ono se nije dogodilo. Najtrofejniji trener Evrope odabrao je da se ne oglašava nekoliko sati nakon što KK Partizan nije prihvatio njegovu neopozivu ostavku, a predsednik crno-belih Ostoja Mijailović rekao da čini sve da Obradović ostane.

дочек обрадовића

Košarka

Haos u Beogradu! Obezbjeđenje napravilo prolaz za putnike iz Atine

Do daljeg, ovo će biti poslednja Obradovićeva poruka o ostavci.

Obuzele ga emocije pred navijačima

Više hiljada Grobara je stiglo na aerodrom "Nikola Tesla" da pruži podršku Željku Obradoviću, te tako mu pokaže bezrezervnu podršku i ljubav, što je dirnulo i samog Željka.

On je prvobitno na aerodromu prošao bez ijedne reči, ali su ga emocije sustigle napolju.

Kako se moglo videti na snimku koji je objavio bivši rukometaš Partizana Ivan Dimitrijević, Željko Obradović je i zaplakao dok je odlazio i gledao Grobare koji su ga dočekali.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

Željko Obradović

KK Partizan

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хаос у Београду! Обезбјеђење направило пролаз за путнике из Атине

Košarka

Haos u Beogradu! Obezbjeđenje napravilo prolaz za putnike iz Atine

21 h

0
Лудница у Београду! Обрадовић се враћа, навијачи окупирали аеродром

Košarka

Ludnica u Beogradu! Obradović se vraća, navijači okupirali aerodrom

21 h

0
Тринкијери одбио Партизан!

Košarka

Trinkijeri odbio Partizan!

22 h

0
Звезда добила добре вијести, Барселона стиже ослабљена

Košarka

Zvezda dobila dobre vijesti, Barselona stiže oslabljena

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

14

27

Narod priča: Porodica Pekić Bajić

14

26

Učenik iznenada preminuo u Osnovnoj školi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner