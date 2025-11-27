Logo
Ludnica u Beogradu! Obradović se vraća, navijači okupirali aerodrom

27.11.2025

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Željko Obradović koji je podnio neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana vraća se iz Atine za Beograd. Na beogradskom aerodromu je prava ludnica, jer su se navijači u velikom broju okupili da dočekaju najtrofejnijeg trenera.

Uprava Partizana odbila je neopozivu ostavku Obradovića, a jučerašnja vijest izazvala je veliku buru među navijačima. Desetine hiljada objava navijača pozvalo je Obradovića da ostane na čelu Partizana, a isto toliko je upućeno uvreda na račun uprave crno-bijelih.

Za sada nema informacija kako će rezultirati mogući sastanak Obradovića u Uprave Partizana.

Košarka

Partizan se oglasio – na potezu je Obradović!

Na stranici "Flightradar24" let iz Atine za Beograd u kojem je Obradović je najpraćeniji na stranici. Za sada je let pratilo preko 12.000 ljudi.

Najtrofejniji evropski trener je nakon niza loših rezultata odlučio da podnese neopozivu ostavku. Ipak, Obradović koji je donio jedinu evropsku titulu Partizanu devedesetih godina uživa apsolutno povjerenje navijača.

Košarka

Trinkijeri odbio Partizan!

Od njegovog dolaska na čelo crno-bijelih 2021. godine, Partizan je postao tim sa najviše navijača na utakmicama Evrolige.

Željko Obradović

KK Partizan

Košarka

