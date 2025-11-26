Partizan se emotivnim snimkom rastao od Željka Obradovića

Emotivno su navijači Partizana doživjeli današnje vijesti. Željko Obradović je poslije četiri godine napustio klupu crno-bijelih, a nakon poraza od Panatinaikosa u Atini u 13. kolu Evrolige.

Mnogobrojne poruke podrške su poslali crno-bijeli putem društvenih mreža svom dugogodišnjem treneru, koji je odlučio da uputi neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana.

Javili su se i brojni sadašnji i bivši igrači, počevši od Matijasa Lesora, preko Alekseja Pokuševskog, pa sve do Tajrika Džonsa i Marija Nakića...

Partizan se poslije svega oglasio kako bi se posljednji put rastao od Željka Obradovića. Objavili su emotivni snimak na kojem su sabrali sve najljepše momente srpskog trenera na klupi crno-bijelih.

Oni su ostavili tri riječi uz pomenuti snimak, koji se na isti način i završava:

- Hvala ti, Željko! - napisali su iz crno-bijelih.

(Telegraf)