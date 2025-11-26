Jaramaz poslije mjesec dana promijenio klub

26.11.2025
19:33
Komentari:0
Poslije malo manje od mjesec dana - Ognjen Jaramaz je napustio Iliriju, ali je ostao u Sloveniji.
Naime, srpski reprezentativac je predstavljen kao novi košarkaš Cedevita Olimpije.
Stigao je bivši član Partizana krajem oktobra u Iliriju, odigrao dve sjajne partije protiv Budućnosti i Spartaka, a to mu je očigledno omogućilo da se preseli u komšijski klub.
Podsjetimo, Jaramaz je trenutno sa reprezentacijom Srbije i biće adut Dušana Alimpijevića u predstojećem FIBA prozoru.
Kada završi sa nacionalnim obavezama, vraća se u Ljubljanu, ali kao igrač Cedevita Olimpije, koja je zvanično objavila dolazak Srbina.
