Jaramaz poslije mjesec dana promijenio klub

26.11.2025

19:33

Јарамаз послије мјесец дана промијенио клуб

Poslije malo manje od mjesec dana - Ognjen Jaramaz je napustio Iliriju, ali je ostao u Sloveniji.

Naime, srpski reprezentativac je predstavljen kao novi košarkaš Cedevita Olimpije.

Stigao je bivši član Partizana krajem oktobra u Iliriju, odigrao dve sjajne partije protiv Budućnosti i Spartaka, a to mu je očigledno omogućilo da se preseli u komšijski klub.

Podsjetimo, Jaramaz je trenutno sa reprezentacijom Srbije i biće adut Dušana Alimpijevića u predstojećem FIBA prozoru.

Kada završi sa nacionalnim obavezama, vraća se u Ljubljanu, ali kao igrač Cedevita Olimpije, koja je zvanično objavila dolazak Srbina.

