Logo
Large banner

Obradović se nije vratio sa Partizanom: Avion je sletio u Beograd bez Željka

Izvor:

Mondo.rs

26.11.2025

17:49

Komentari:

0
Обрадовић се није вратио са Партизаном: Авион је слетио у Београд без Жељка

Željko Obradović nije se vratio sa Partizanom u Beograd. Nezvanično je potvrđeno MONDU da je iskusni stručnjak ostao u Atini. Razlozi za to još uvijek nisu poznati, ali je ekipa bez njega došla u srpsku prestonicu oko 17 časova po našem vremenu.

U avionu nije bilo trenera koji je podnio ostavku, a već se priča da će ga na klupi naslijediti Andrea Trinkijeri. Još uvijek se čeka da se klub oglasi zvanično o svemu ovome i da kažu da li je ta ostavka prihvaćena i šta se dešava.

Partizan je izgubio od Panatinaikosa u Atini (91:69) i to tako što je u jednom momentu domaći tim napravio seriju 25:0. Bio je to deveti evroligaški poraz crno-bijelih i nalaze se na 18. mjestu sa skorom 4-9. Iza su samo Asvel i Monako.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi:

Željko Obradović

KK Partizan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

Košarka

Obradović je ovo već radio: Da li je i sada samo blef?

21 h

0
Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

Košarka

Šok u Partizanu: Željko Obradović podnio ostavku!

21 h

0
Нови дебакл Партизана у Евролиги

Košarka

Novi debakl Partizana u Evroligi

1 d

0
Обрадовић: Тражим нову хемију тима

Košarka

Obradović: Tražim novu hemiju tima

4 d

0

Više iz rubrike

Обрадовић је ово већ радио: Да ли је и сада само блеф?

Košarka

Obradović je ovo već radio: Da li je i sada samo blef?

21 h

0
Шок у Партизану: Жељко Обрадовић поднио оставку!

Košarka

Šok u Partizanu: Željko Obradović podnio ostavku!

21 h

0
Нови дебакл Партизана у Евролиги

Košarka

Novi debakl Partizana u Evroligi

1 d

0
НБА скандал који "тресе" кошарку

Košarka

NBA skandal koji "trese" košarku

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

53

Pavle iz Srbije nađen mrtav u motelu u Americi

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner