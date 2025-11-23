Obradović: Tražim novu hemiju tima

Logo

Svaka utakmica nam je važna, tražim novu hemiju tima povratkom novih igrača, treba nam i nova konekcija - da se "prepoznamo" na terenu, izjavio je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči meča sa Bečom u regionalnoj ABA lige.

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u glavni grad Austrije gdje ih u nedjelju od 18 časova očekuje utakmica protiv Beča u osmom kolu grupe B ABA lige.

"Primjera radi u Valensiji po prvi put smo na terenu imali Batlera i Džordana Nvoru i to nam otežava igru u skladu sa protivnikom. Što se tiče Beča važna je utakmica pred nama. Želimo da odigramo dobro i da vodimo računa o nama i našoj igri uz svo uvažavanje protivnika", rekao je Obradović, prenio je zvanični sajt kluba.

Crvena zvezda se nalazi na petom mestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa po tri pobjede i poraza, dok je Beč na posljednjoj, devetoj poziciji sa skorom 2/4.

"Očekuje nas važna utakmica, protiv novog rivala u ABA ligi. Nakon poraza u Ljubljani želimo pobjedu, jer moramo da vodimo računa i o tabeli aba lige iako će se glavne borbe voditi na proleće. Želimo pobjedom da spremimo dobru uvertiru za naredni meč protiv Olimpijakosa u Evroligi, ali i da dođemo do bodova pred nadam se, velikom brojem naših navijača u Beču", izjavio je košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović, piše Sputnjik.

