Logo

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

23.11.2025

12:44

Komentari:

0
Снијег на Озрену развеселио медвједицу Љубицу
Foto: Printscreen/Favebook/Naša Maša

Dok nekome snijeg zadaje muke, na Ozrenu je razigranoj medvjedici Ljubici snijeg prava avantura.

U dirljivom video koji je objavljen na Fejsbuk stanici "Naša Maša", vidi se razigrana mečka koja uživa u čarima zime uz opis " Zima nije zima ako se ne igramo u snijegu. Maša se izležava ali zato Ljubica ne miruje".

Избори, Република Српска 2025

Republika Srpska

CIK BiH: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

Inače mjesto Donja Paklenica u Bazi Paragost na planini Ozren postala je raj za turiste upravo zbog medvjedica Maše i Ljubice koji su pravi primjer da medvjedi koji važe za divlje i opasne životinje, nisu baš uvijek opasne, a takođe nisu ni zimske spavalice.

Naime, one su kao mladunčad ostale bez majki pa je mečićima koji su pronađeni u šumi upravo ovo mjesto postalo dom.

Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

Republika Srpska

Miroslav Bojić obavio svoju građansku dužnost

Prvo je postalo dom za Mašu, a zatim i Ljubicu koje su toliko naučile živjeti s ljudima da vjerovatno u prirodi ne bi ni preživjele, a na ovom mjestu imaju svu potrebnu njegu i pažnju te dovoljno prostora za život i igru.

Na pomenutoj Fejsbuk stranici često se mogu vid‌jeti fotografije veselih medvjedica koje su postale miljenice posjetiocima koji im često donesu njihovu omiljenu poslasticu-bombone, pišu Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

medvjed

Snijeg

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто

Republika Srpska

CIK BiH: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

26 min

0
Коалиција Под лупом

Republika Srpska

Koalicija "Pod lupom": Izborni dan protiče mirno, ali uz nekoliko nepravilnosti

27 min

0
Мирослав Бојић обавио своју грађанску дужност

Republika Srpska

Miroslav Bojić obavio svoju građansku dužnost

29 min

0
У Бањалуци до 11 часова гласало 11,61 одсто грађана

Republika Srpska

U Banjaluci do 11 časova glasalo 11,61 odsto građana

35 min

0

Više iz rubrike

Ова 4 знака ће се купати у парама у посљедњој седмици новембра

Zanimljivosti

Ova 4 znaka će se kupati u parama u posljednjoj sedmici novembra

49 min

0
Старо српско вјеровање каже да се комшија никад не узима за кума, а ово је разлог

Zanimljivosti

Staro srpsko vjerovanje kaže da se komšija nikad ne uzima za kuma, a ovo je razlog

5 h

0
Horoskop

Zanimljivosti

Šta vam zvijezde previđaju za danas?

6 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Kako se pravilno prenosi krsna slava: Evo šta kaže vjera

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

12

44

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner