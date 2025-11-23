Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

23.11.2025
12:44
Komentari:0
Dok nekome snijeg zadaje muke, na Ozrenu je razigranoj medvjedici Ljubici snijeg prava avantura.
U dirljivom video koji je objavljen na Fejsbuk stanici "Naša Maša", vidi se razigrana mečka koja uživa u čarima zime uz opis " Zima nije zima ako se ne igramo u snijegu. Maša se izležava ali zato Ljubica ne miruje".
Inače mjesto Donja Paklenica u Bazi Paragost na planini Ozren postala je raj za turiste upravo zbog medvjedica Maše i Ljubice koji su pravi primjer da medvjedi koji važe za divlje i opasne životinje, nisu baš uvijek opasne, a takođe nisu ni zimske spavalice.
Naime, one su kao mladunčad ostale bez majki pa je mečićima koji su pronađeni u šumi upravo ovo mjesto postalo dom.
Prvo je postalo dom za Mašu, a zatim i Ljubicu koje su toliko naučile živjeti s ljudima da vjerovatno u prirodi ne bi ni preživjele, a na ovom mjestu imaju svu potrebnu njegu i pažnju te dovoljno prostora za život i igru.
Na pomenutoj Fejsbuk stranici često se mogu vidjeti fotografije veselih medvjedica koje su postale miljenice posjetiocima koji im često donesu njihovu omiljenu poslasticu-bombone, pišu Nezavisne.
