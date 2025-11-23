Logo

CIK BiH: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

23.11.2025

12:38

ЦИК БиХ: Излазност до 11 часова 9,76 одсто
Foto: ATV

Do 11.00 časova na redovnim biračkim mjestima je glasalo 121.432 birača ili 9,76 odsto, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

Prema informacijama dostavljenim od Opštinske izborne komisije Kneževo biračko mjesto 068B005 Korićani nije otvoreno.

Коалиција Под лупом-23112025

Republika Srpska

Koalicija "Pod lupom": Izborni dan protiče mirno, ali uz nekoliko nepravilnosti

Biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku je otvoreno u 10:45 časova.

Odziv do 15.00 časova Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će saopštiti u 17.00 časova.

U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.

Избори, Република Српска

Republika Srpska

U Banjaluci do 11 časova glasalo 11,61 odsto građana

Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 časova kada se biračka mjesta zatvaraju.

