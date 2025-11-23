CIK BiH: Izlaznost do 11 časova 9,76 odsto

23.11.2025
12:38
Do 11.00 časova na redovnim biračkim mjestima je glasalo 121.432 birača ili 9,76 odsto, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.
Prema informacijama dostavljenim od Opštinske izborne komisije Kneževo biračko mjesto 068B005 Korićani nije otvoreno.
Biračko mjesto 163B005 u Kalinoviku je otvoreno u 10:45 časova.
Odziv do 15.00 časova Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će saopštiti u 17.00 časova.
U Republici Srpskoj danas se održavaju prijevremeni predsjednički izbori.
Na glasačkom listiću ukupno je šest kandidata. Sva biračka mjesta, njih 2.211 otvaraju se u 7.00 časova, a 1.264.364 birača, koliko ih ima pravo glasa, moći će da glasaju do 19.00 časova kada se biračka mjesta zatvaraju.
