Logo

Do podne bez incidenata na biračkim mjestima

Izvor:

ATV

23.11.2025

12:18

Komentari:

0
До подне без инцидената на бирачким мјестима
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske do podne nije evidentiralo nijedan incident na biračkim mjestima na teritoriji Srpske.

Proces glasanja se odvija mirno i bez incidenata, saopšteno je iz MUP-a.

Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić svoju građansku dužnost obavio u Banjaluci

Štab MUP-a "Izbori 2025" prati i preduzima mjere i radnje s ciljem održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Iz MUP-a podsjećaju da lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade danas do 19.00 časova, kao i da su na snazi zabrane saobraćaja za teretna vozila iznad 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj i prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ова 4 знака ће се купати у парама у посљедњој седмици новембра

Zanimljivosti

Ova 4 znaka će se kupati u parama u posljednjoj sedmici novembra

52 min

0
Највећа излазност у Добоју, најмања у Станарима

Gradovi i opštine

Najveća izlaznost u Doboju, najmanja u Stanarima

1 h

0
Селак извршио грађанску дужност: Очекујем миран и демократски изборни процес

Republika Srpska

Selak izvršio građansku dužnost: Očekujem miran i demokratski izborni proces

1 h

0
Изборна ноћ: Ванредни предсједнички избори у Републици Српској

Emisije

Izborna noć: Vanredni predsjednički izbori u Republici Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Стевандић своју грађанску дужност обавио у Бањалуци

Republika Srpska

Stevandić svoju građansku dužnost obavio u Banjaluci

55 min

0
Селак извршио грађанску дужност: Очекујем миран и демократски изборни процес

Republika Srpska

Selak izvršio građansku dužnost: Očekujem miran i demokratski izborni proces

1 h

0
Мала излазност у Херцеговини

Republika Srpska

Mala izlaznost u Hercegovini

1 h

0
Стижу први подаци о излазности

Republika Srpska

Stižu prvi podaci o izlaznosti

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

12

44

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner