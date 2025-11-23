Do podne bez incidenata na biračkim mjestima

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske do podne nije evidentiralo nijedan incident na biračkim mjestima na teritoriji Srpske.

Proces glasanja se odvija mirno i bez incidenata, saopšteno je iz MUP-a.

Republika Srpska Stevandić svoju građansku dužnost obavio u Banjaluci

Štab MUP-a "Izbori 2025" prati i preduzima mjere i radnje s ciljem održavanja povoljne bezbjednosne situacije u Republici Srpskoj na dan prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske.

Iz MUP-a podsjećaju da lokacije za izdavanje ličnih dokumenata rade danas do 19.00 časova, kao i da su na snazi zabrane saobraćaja za teretna vozila iznad 3,5 tona ukupne mase na svim javnim putevima u Republici Srpskoj i prevoza eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju, osim za prevoz pirotehničkih sredstava za izvođenje najavljenih vatrometa.