Najveća izlaznost u Doboju, najmanja u Stanarima

SRNA

23.11.2025

11:57

Foto: ATV

U Stanarima je do 11.00 časova glasalo 8,6 odsto građana upisanih u birački spisak, u Petrovu 10,3 odsto, a u Doboju 14 odsto, rečeno je Srni u gradskoj i opštinskim izbornim komisijama ovih lokalnih zajednica.

Predsjednik Gradske izborne komisije Doboj Nenad Poleksić rekao je da je riječ o izlaznosti sa 104, od ukupno 106 biračkih mjesta.

Iz Opštinske izborne komisije Stanari naveli su da pojedina biračka mjesta još nemaju struju, ali da je riješen problem sa internetom.

Za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske u Doboju upisano je 62.876 birača, u Stanarima 7.547, a u Petrovu 6.241 birač.

Prijevremeni izbori 2025

