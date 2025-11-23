Logo

Prognoze meteorologa: Jak vjetar i visoka temperatura brzo će otopiti snijeg

Izvor:

SRNA

23.11.2025

11:29

Komentari:

0
Прогнозе метеоролога: Јак вјетар и висока температура брзо ће отопити снијег
Foto: ATV

Jak vjetar i visoka temperatura vazduha do utorka, 25. novembra, brzo će otopiti snijeg, izjavila je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

Đorđevićeva je rekla da će tokom predstojeće sedmice temperatura vazduha oscilirati, pa će sutra ujutru minimalna biti od minus 10 do minus tri, u višim predjelima od minus 12 stepeni Celzijusovih, dok će jugo donijeti brz porast temperature i novo naoblačenje.

Пало дрво у Сарајеву-23112025

Gradovi i opštine

Ogromno drvo se srušilo u Sarajevu, oštećeno više automobila

Ona je najavila da će sutra poslije podne i u utorak biti vjetrovito, uz jak i povremeno olujni jugo, a porašće i temperatura vazduha, koja će sutra biti od četiri do 11 stepeni, a u utorak od 10 do 18 stepeni Celzijusovih, koliko će biti na istoku Republike Srpske zbog jakog juga.

Đorđevićeva je napomenula da će u srijedu i četvrtak, 26. i 27. novembra, biti hladnije i oblačno vrijeme, uz slabe i povremene padavine.

Марко Рубио

Svijet

Rubio stigao u Ženevu, učestvovaće na mirovnim pregovorima za Ukrajinu

"Maksimalna temperatura vazduha u srijedu će biti od četiri do 10, a u četvrtak od dva do šest stepeni Celzijusovih, na jugu će biti nekoliko stepeni toplije. Na planinama će temperatura biti nula stepeni Celzijusovih", navela je Đorđevićeva.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Туга у Дервенти: Преминула Маја Глишић

Gradovi i opštine

Tuga u Derventi: Preminula Maja Glišić

1 h

0
Додик у Лакташима обавио своју грађанску дужност

Republika Srpska

Dodik u Laktašima obavio svoju građansku dužnost

1 h

0
РХМЗ издао упозорење: Ево гдје ће водостаји бити у порасту

Srbija

RHMZ izdao upozorenje: Evo gdje će vodostaji biti u porastu

2 h

0
Мушкарац избоден док је узимао новац на банкомату: Боре му се за живот

Hronika

Muškarac izboden dok je uzimao novac na bankomatu: Bore mu se za život

2 h

0

Više iz rubrike

Из система испао 35-киловолтни далековод

Društvo

Iz sistema ispao 35-kilovoltni dalekovod

4 h

0
Јолић: Путеви у Кнежеву и широм Републике Српске проходни и без застоја

Društvo

Jolić: Putevi u Kneževu i širom Republike Srpske prohodni i bez zastoja

4 h

0
У Српској рођене 23 бебе

Društvo

U Srpskoj rođene 23 bebe

5 h

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

12

44

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner