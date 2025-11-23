Prognoze meteorologa: Jak vjetar i visoka temperatura brzo će otopiti snijeg

Jak vjetar i visoka temperatura vazduha do utorka, 25. novembra, brzo će otopiti snijeg, izjavila je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.

Đorđevićeva je rekla da će tokom predstojeće sedmice temperatura vazduha oscilirati, pa će sutra ujutru minimalna biti od minus 10 do minus tri, u višim predjelima od minus 12 stepeni Celzijusovih, dok će jugo donijeti brz porast temperature i novo naoblačenje.

Ona je najavila da će sutra poslije podne i u utorak biti vjetrovito, uz jak i povremeno olujni jugo, a porašće i temperatura vazduha, koja će sutra biti od četiri do 11 stepeni, a u utorak od 10 do 18 stepeni Celzijusovih, koliko će biti na istoku Republike Srpske zbog jakog juga.

Đorđevićeva je napomenula da će u srijedu i četvrtak, 26. i 27. novembra, biti hladnije i oblačno vrijeme, uz slabe i povremene padavine.

"Maksimalna temperatura vazduha u srijedu će biti od četiri do 10, a u četvrtak od dva do šest stepeni Celzijusovih, na jugu će biti nekoliko stepeni toplije. Na planinama će temperatura biti nula stepeni Celzijusovih", navela je Đorđevićeva.