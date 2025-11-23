Prognoze meteorologa: Jak vjetar i visoka temperatura brzo će otopiti snijeg

Izvor:
SRNA
23.11.2025
11:29
Komentari:0
Jak vjetar i visoka temperatura vazduha do utorka, 25. novembra, brzo će otopiti snijeg, izjavila je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Milica Đorđević.
Đorđevićeva je rekla da će tokom predstojeće sedmice temperatura vazduha oscilirati, pa će sutra ujutru minimalna biti od minus 10 do minus tri, u višim predjelima od minus 12 stepeni Celzijusovih, dok će jugo donijeti brz porast temperature i novo naoblačenje.
Gradovi i opštine
Ogromno drvo se srušilo u Sarajevu, oštećeno više automobila
Ona je najavila da će sutra poslije podne i u utorak biti vjetrovito, uz jak i povremeno olujni jugo, a porašće i temperatura vazduha, koja će sutra biti od četiri do 11 stepeni, a u utorak od 10 do 18 stepeni Celzijusovih, koliko će biti na istoku Republike Srpske zbog jakog juga.
Đorđevićeva je napomenula da će u srijedu i četvrtak, 26. i 27. novembra, biti hladnije i oblačno vrijeme, uz slabe i povremene padavine.
Svijet
Rubio stigao u Ženevu, učestvovaće na mirovnim pregovorima za Ukrajinu
"Maksimalna temperatura vazduha u srijedu će biti od četiri do 10, a u četvrtak od dva do šest stepeni Celzijusovih, na jugu će biti nekoliko stepeni toplije. Na planinama će temperatura biti nula stepeni Celzijusovih", navela je Đorđevićeva.
Najnovije
Najčitanije
13
03
13
01
12
52
12
50
12
44
Trenutno na programu