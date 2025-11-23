Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

U Republici Srpskoj danas će biti hladno, na sjeveru i zapadu djelimično razvedravanje uz sunčane periode, a na jugu i istoku oblačno.

Na jugu će povremeno padati slaba kiša i tokom dana, a u višim predjelima slab snijeg. Uveče i u noći ka ponedjeljku vrlo hladno uz jači mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab i promjenljiv, krajem dana u skretanju na jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva stepena Celzijusova do tri, na jugu do 10, u višim predjelima od minus pet stepeni.

Uveče vrlo hladno, minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus, na jugu do dva.

Ujutru hladno, oblačno, maglovito i uglavnom suvo. Samo će na jugu padati slaba kiša, a na jugoistoku snijeg.

Hladno je, oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša pada ponegdje na jugu, a slab snijeg u višim predjelima u Hercegovini i na jugoistoku. Vjetar je slab sjevernih smjerova.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus sedam, Sokolac Mrakovica minus šest, Kneževo i Kalinovik minus pet, Mrkonjić Grad minus četiri, Čemerno minus tri, Srebrenica, Gacko, Novi Grad, Srbac, Ribnik i Banjaluka minus jedan, Prijedor, Bijeljina i Doboj nula, Višegrad jedan, Bileća dva, Trebinje pet,

Količina padavina u prethodna 24 časa: Mrkonjić Grad 11,3, Ribnik 11,6, Rudo 11,9, Srebrenica 12,6, Sokolac 12,8, Šipovo 13,7, Han Pijesak 15,9, Banjaluka 17,4, Trebinje 22,3, Bileća 27,4, Foča 32,8, Čemerno 34,5, Kalinovik 34,6, Gacko 44,7 litara po metru kvadratnom.

Visina snježnog pokrivača: Srebrenica 11, Banjaluka 15, Gacko 21, Ribnik 23, Han Pijesak 24, Mrakovica 26, Mrkonjić Grad i Čemerno 31, Šipovo 40, Kalinovik 45 i Kneževo 55 centimetara.