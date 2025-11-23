Logo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana

Izvor:

ATV

23.11.2025

08:00

Komentari:

0
Ево какво нас вријеме очекује током дана
Foto: ATV

U Republici Srpskoj danas će biti hladno, na sjeveru i zapadu djelimično razvedravanje uz sunčane periode, a na jugu i istoku oblačno.

Na jugu će povremeno padati slaba kiša i tokom dana, a u višim predjelima slab snijeg. Uveče i u noći ka ponedjeljku vrlo hladno uz jači mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

илу-депресија-10102025

Region

U Sloveniji danas referendum o potpomognutom samoubistvu

Vjetar slab i promjenljiv, krajem dana u skretanju na jugozapadni.

Maksimalna temperatura vazduha od minus dva stepena Celzijusova do tri, na jugu do 10, u višim predjelima od minus pet stepeni.

Uveče vrlo hladno, minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus, na jugu do dva.

Ujutru hladno, oblačno, maglovito i uglavnom suvo. Samo će na jugu padati slaba kiša, a na jugoistoku snijeg.

Избори

Republika Srpska

Otvorena biračka mjesta u Istočnom Sarajevu

Hladno je, oblačno i uglavnom suvo. Slaba kiša pada ponegdje na jugu, a slab snijeg u višim predjelima u Hercegovini i na jugoistoku. Vjetar je slab sjevernih smjerova.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Han Pijesak minus sedam, Sokolac Mrakovica minus šest, Kneževo i Kalinovik minus pet, Mrkonjić Grad minus četiri, Čemerno minus tri, Srebrenica, Gacko, Novi Grad, Srbac, Ribnik i Banjaluka minus jedan, Prijedor, Bijeljina i Doboj nula, Višegrad jedan, Bileća dva, Trebinje pet,

Količina padavina u prethodna 24 časa: Mrkonjić Grad 11,3, Ribnik 11,6, Rudo 11,9, Srebrenica 12,6, Sokolac 12,8, Šipovo 13,7, Han Pijesak 15,9, Banjaluka 17,4, Trebinje 22,3, Bileća 27,4, Foča 32,8, Čemerno 34,5, Kalinovik 34,6, Gacko 44,7 litara po metru kvadratnom.

илу-Женева-23112025

Svijet

Predstavnici Ukrajine, EU i SAD na mirovnim pregovorima u Ženevi

Visina snježnog pokrivača: Srebrenica 11, Banjaluka 15, Gacko 21, Ribnik 23, Han Pijesak 24, Mrakovica 26, Mrkonjić Grad i Čemerno 31, Šipovo 40, Kalinovik 45 i Kneževo 55 centimetara.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вода носи све пред собом: Жену однијела бујица, 30 кућа одсјечено од свијета

Svijet

Voda nosi sve pred sobom: Ženu odnijela bujica, 30 kuća odsječeno od svijeta

5 h

0
Поледица и угажен снијег отежавају саобраћај у вишим предјелима

Društvo

Poledica i ugažen snijeg otežavaju saobraćaj u višim predjelima

5 h

0
Старо српско вјеровање каже да се комшија никад не узима за кума, а ово је разлог

Zanimljivosti

Staro srpsko vjerovanje kaže da se komšija nikad ne uzima za kuma, a ovo je razlog

5 h

0
Отворено гласачко мјесто у Амбасади БиХ у Београду

Srbija

Otvoreno glasačko mjesto u Ambasadi BiH u Beogradu

5 h

0

Više iz rubrike

Поледица и угажен снијег отежавају саобраћај у вишим предјелима

Društvo

Poledica i ugažen snijeg otežavaju saobraćaj u višim predjelima

5 h

0
Срби данас славе чак 3 светитеља: Постоји само један обичај који се поштује вијековима

Društvo

Srbi danas slave čak 3 svetitelja: Postoji samo jedan običaj koji se poštuje vijekovima

6 h

0
Пут Гацко - Невесиње

Društvo

VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

14 h

0
Додик: Генерације ће др Нинковића памтити као узор професионалности

Društvo

Dodik: Generacije će dr Ninkovića pamtiti kao uzor profesionalnosti

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

03

Obradović: Tražim novu hemiju tima

13

01

Tragedija u BiH: Muškarac (33) poginuo u saobraćajnoj nesreći

12

52

"Srpski Eskobar" osuđen na deceniju robije u Ekvadoru: "Oprao" 11 miliona od kokaina

12

50

Glasanje na jednom biračkom mjestu u Kneževu biće održano naknadno

12

44

Snijeg na Ozrenu razveselio medvjedicu Ljubicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner