VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

Putne službe su na terenu na putu Gacko - Nevesinje i ova dionica je prohodna i nema većih problema.
Potvrdio je ovo za ATV Srđan Jolić, rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske.
Kako nam je Jolić rekao, prema informacijama koje je dobio sa terena stanje je uredno i putevi su prohodni.
"Bio je slučaj da je jedan automobil skliznuo sa puta nakon čega je jedan kamion stao, ali auto je izvučen i nije bilo većih problema", istakao je on.
Govoreći o situaciji u Kneževu, gdje je pala ogromna količina snijega, on kaže da je i tu stanje pod potpunom kontrolom.
