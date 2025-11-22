Logo

VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

ATV

22.11.2025

22:16

Пут Гацко - Невесиње
Foto: ATV

Putne službe su na terenu na putu Gacko - Nevesinje i ova dionica je prohodna i nema većih problema.

Potvrdio je ovo za ATV Srđan Jolić, rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske.

Kako nam je Jolić rekao, prema informacijama koje je dobio sa terena stanje je uredno i putevi su prohodni.

"Bio je slučaj da je jedan automobil skliznuo sa puta nakon čega je jedan kamion stao, ali auto je izvučen i nije bilo većih problema", istakao je on.

Govoreći o situaciji u Kneževu, gdje je pala ogromna količina snijega, on kaže da je i tu stanje pod potpunom kontrolom.

Snijeg

Nevesinje

Gacko

