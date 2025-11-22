U Banjaluci preminuo ugledni ljekar Dragan Ninković

Ugledni brčanski ljekar Dragan Ninković preminuo je u subotu naveče u Banjaluci nakon duže bolesti.

Rođen je 14. novembra 1954. godine u Novom Sadu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te Medicinski fakultet 1978. godine.

U Brčko je preselio 1. novembra 1978. odakle odlazi na služenje vojnog roka u školu rezervnih oficira na VMA u Beogradu. Iz JNA se vraća u Brčko i 6. novembra 1979. godine počinje da radi u brčanskoj Bolnici.

U ratnim dešavanjima pokazao je stručnost i humanizam. Tokom rata od 1992. do 1995. godine izveo je oko 1.000 operacija na pacijentima sa politraumama izazvanim ratnim dejstvima. U istom periodu izveo je više stotina drugih operacija.

Od 1992. do 1997. godine nalazio se na dužnosti šefa hirurškog odjeljenja u brčanskoj Bolnici “Sveti Vasilije Veliki”.

Doktor Dragan Ninković od 2000. do 2017. takođe je obavljao dužnost šefa hirurgije u brčanskoj Bolnici.

U penziju je ispraćen 2019. godine.