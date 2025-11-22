Logo

Kada je pravo vrijeme da okitite jelku?

Izvor:

Informer

22.11.2025

21:07

Komentari:

0
Када је право вријеме да окитите јелку?

Odabir trenutka za kićenje jelke zavisi od mnogih stvari, tradicije, običaja, ali i vašeg raspoloženja.

Neki vole da osjete duh praznika već s prvim danima decembra, dok drugi čekaju poseban datum.

Снијег изненадио и у Херцеговини

Društvo

Katastrofa, nepročišćeno, palo drveće: Snijeg iznenadio i u Hercegovini

Postoji nekoliko dana u decembru koji se smatraju posebno povoljnim za unošenje praznične energije u dom.

18. decembar – Dan prije Svetog Nikole

Vjeruje se da ukrašavanje jelke uoči Svetog Nikole donosi napredak i finansijsku sigurnost. Mnogi tog dana ispod jelke ostavljaju simbolične poklone za djecu, uz napomenu da su "od Nikole", čime se stvara čarobna praznična atmosfera.

22. decembar – Zimski solsticij

Ovaj dan obilježava najdužu noć u godini i početak povratka svjetlosti. Prema ezoterijskim tumačenjima, kićenje jelke tada donosi mir, zaštitu i pozitivnu energiju za cijelu porodicu.

ILU-CIRKUS-100925

Svijet

Mladić poginuo tokom izvođenja svoje tačke u cirkusu

24. decembar – Katoličko Badnje veče

Za one koji se vode gregorijanskim kalendarom, ovo je veče čuda. Smatra se da oni koji tada ukrase jelku mogu očekivati plodnu godinu i blagostanje, posebno ako u dvorištu imaju svoje biljke ili voćke.

25. decembar – Katolički Božić

Ako jelku kitite baš na dan ovaj dan, prema vjerovanju, u kuću prizivate zdravlje, sreću i skladne odnose. Ovaj datum mnogima predstavlja početak najljepšeg perioda u godini.

28. decembar – Pred samu Novu godinu

Za one koji žele da "sačuvaju" dom od negativne energije, preporučuje se da jelku ukrase 28. decembra. Vjeruje se da tada dom dobija zaštitu od zla, a porodica dodatnu snagu i zdravlje.

Крвна група

Zdravlje

Novi test krvi može da predvidi bolest i 10 godina ranije

Neki će se odlučiti da jelku okite čim osjete praznični duh, dok će drugi sačekati simboličan dan. Bilo da to radite zbog tradicije, energije datuma ili čisto iz radosti, ono što je najvažnije jeste da praznična svjetla u vašem domu unesu toplinu i osmijeh.

Podijeli:

Tagovi:

jelka

novogodišnji praznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Генерације ће др Нинковића памтити као узор професионалности

Društvo

Dodik: Generacije će dr Ninkovića pamtiti kao uzor profesionalnosti

1 h

0
Ruža cvijet

Scena

Preminula čuvena misica: ''Borila se kao lavica''

2 h

0
Крсна слава црква православље

Zanimljivosti

Kako se pravilno prenosi krsna slava: Evo šta kaže vjera

2 h

0
Душан Влаховић

Fudbal

Skandal u Italiji: Prekinut meč zbog Vlahovića

2 h

0

Više iz rubrike

Детаљне инструкције: Како спријечити да вам цијеви заледе

Savjeti

Detaljne instrukcije: Kako spriječiti da vam cijevi zalede

3 h

0
Једноставан трик за чишћење нара: Послије овога ћете га сигурно чешће јести

Savjeti

Jednostavan trik za čišćenje nara: Poslije ovoga ćete ga sigurno češće jesti

5 h

0
Само ову ствар урадите и ваше цијеви се неће заледити током зиме

Savjeti

Samo ovu stvar uradite i vaše cijevi se neće zalediti tokom zime

8 h

0
Не држите ништа у овом углу куће: Само један цвијет ту привлачи новац као магнет

Savjeti

Ne držite ništa u ovom uglu kuće: Samo jedan cvijet tu privlači novac kao magnet

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

16

VIDEO - Jolić za ATV: Put Nevesinje - Gacko prohodan, nema problema

22

08

Izdata potjernica za bivšim saradnikom Zelenskog

21

59

Zemljotres u Banjaluci

21

47

Automobil nakon sudara završio u kružnom toku, ima povrijeđenih

21

39

Kao u hotelu: Ovako izgleda ćelija u kojoj će boraviti Bolsonaro

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner