Kada je pravo vrijeme da okitite jelku?

Odabir trenutka za kićenje jelke zavisi od mnogih stvari, tradicije, običaja, ali i vašeg raspoloženja.

Neki vole da osjete duh praznika već s prvim danima decembra, dok drugi čekaju poseban datum.

Postoji nekoliko dana u decembru koji se smatraju posebno povoljnim za unošenje praznične energije u dom.

18. decembar – Dan prije Svetog Nikole

Vjeruje se da ukrašavanje jelke uoči Svetog Nikole donosi napredak i finansijsku sigurnost. Mnogi tog dana ispod jelke ostavljaju simbolične poklone za djecu, uz napomenu da su "od Nikole", čime se stvara čarobna praznična atmosfera.

22. decembar – Zimski solsticij

Ovaj dan obilježava najdužu noć u godini i početak povratka svjetlosti. Prema ezoterijskim tumačenjima, kićenje jelke tada donosi mir, zaštitu i pozitivnu energiju za cijelu porodicu.

24. decembar – Katoličko Badnje veče

Za one koji se vode gregorijanskim kalendarom, ovo je veče čuda. Smatra se da oni koji tada ukrase jelku mogu očekivati plodnu godinu i blagostanje, posebno ako u dvorištu imaju svoje biljke ili voćke.

25. decembar – Katolički Božić

Ako jelku kitite baš na dan ovaj dan, prema vjerovanju, u kuću prizivate zdravlje, sreću i skladne odnose. Ovaj datum mnogima predstavlja početak najljepšeg perioda u godini.

28. decembar – Pred samu Novu godinu

Za one koji žele da "sačuvaju" dom od negativne energije, preporučuje se da jelku ukrase 28. decembra. Vjeruje se da tada dom dobija zaštitu od zla, a porodica dodatnu snagu i zdravlje.

Neki će se odlučiti da jelku okite čim osjete praznični duh, dok će drugi sačekati simboličan dan. Bilo da to radite zbog tradicije, energije datuma ili čisto iz radosti, ono što je najvažnije jeste da praznična svjetla u vašem domu unesu toplinu i osmijeh.