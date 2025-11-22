Detaljne instrukcije: Kako spriječiti da vam cijevi zalede

Izvor:
Agencije
22.11.2025
18:55
Jedan od najvećih problema zimi za one koji imaju kuću je pronalazak rješenja za zaleđene cijevi.
Iz Vodovoda i kanalizacije dali su precizne informacije po ovom pitanju.
Ovo su detaljne instrukcije
Građani koji imaju vikendice ili kuće u kojima ne borave tokom zimskih mjeseci trebalo bi da isprazne svoje vodovodne instalacije i na taj način se obezbijede od eventualne štete.
Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama.
Da bi se sačuvali vodomjeri i tokom zimskog perioda i neometano mjerili potrošnju vode potrebno ih je adekvatno zaštititi.
Vodomjerna skloništa trebalo bi da su obezbijeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Održavanje šahtova u kojima se nalaze vodomjeri u nadležnosti je potrošača.
Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata, koji se ne griju, trebalo bi blagovremeno obezbediti, na taj način što ćete u okviru kućnih instalacija zatvoriti ventil koji je namijenjen za ovaj dio mreže.
Voda iz vodovodnih cijevi se ispušta na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem dijelu sistema i najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vrijeme “konzervira” mjesta za točenje, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.
Na proljeće otvaranjem ventila instalacije se pune vodom, a česme su automatski spremne za korišćenje, navodi "Krstarica".
