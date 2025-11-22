Logo

Albaniju pogodile jake poplave, poginula najmanje jedna osoba

Izvor:

SRNA

22.11.2025

18:31

Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Najmanje jedno lice poginulo je u poplavama u Albaniji koje su izazvale jake kiše proteklih dana, saopštila je danas policija.

Iz policije su precizirali da je tijelo sedamdesetšestogodišnje žene pronađeno nakon što se nivo vode povukao u poplavljenoj jugoistočnoj opštini Devol, prenosi AP.

Душица Рунић 1

Gradovi i opštine

Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima

Poplave su najviše štete izazvale u ruralnim regijama na jugu Albanije, a u selu Dušar je 30 porodica odsječeno od svijeta jer su putevi neprohodni zbog poplava.

Padavine su izazvale izlivanje rijeka Vjosa i Seman, a prema podacima Agencije za civilnu zaštitu, pod vodom je oko 220 hektara zemljišta u sjeverozapadnom regionu Leža.

Postoji zabrinutost da bi uslovi mogli da se pogoršaju, jer se prognoziraju nove padavine u narednim danima.

Albanija

Poplave

