Albaniju pogodile jake poplave, poginula najmanje jedna osoba

Izvor:
SRNA
22.11.2025
18:31
Komentari:0
Najmanje jedno lice poginulo je u poplavama u Albaniji koje su izazvale jake kiše proteklih dana, saopštila je danas policija.
Iz policije su precizirali da je tijelo sedamdesetšestogodišnje žene pronađeno nakon što se nivo vode povukao u poplavljenoj jugoistočnoj opštini Devol, prenosi AP.
Gradovi i opštine
Runić: Mehanizacija na terenu, čišćenje puteva prema prioritetima
Poplave su najviše štete izazvale u ruralnim regijama na jugu Albanije, a u selu Dušar je 30 porodica odsječeno od svijeta jer su putevi neprohodni zbog poplava.
Padavine su izazvale izlivanje rijeka Vjosa i Seman, a prema podacima Agencije za civilnu zaštitu, pod vodom je oko 220 hektara zemljišta u sjeverozapadnom regionu Leža.
Postoji zabrinutost da bi uslovi mogli da se pogoršaju, jer se prognoziraju nove padavine u narednim danima.
Zdravlje
1 h0
Auto-moto
1 h0
Region
1 h0
Svijet
1 h0
Region
1 h0
Region
3 h0
Region
3 h0
Region
8 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu