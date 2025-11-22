Logo

Maloljetnice ucjenjivale vršnjakinju da će objaviti njen eksplicitni snimak

22.11.2025

15:43

Малољетнице уцјењивале вршњакињу да ће објавити њен експлицитни снимак
Foto: Unsplash

Dvije maloljetnice od 17 godina iz Tivta krivično su prijavljene jer su ucjenjivale vršnjakinju da će objaviti njen eksplicitni snimak ukoliko im ne preda određenu količinu novca.

One se terete da su sa skrivenog broja pozvale vršnjakinju i, ne predstavljajući se, rekle da će u javnost pustiti njen eksplicitni snimak ukoliko im ne preda novac, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je utvrdila da je riječ o dvije maloljetnice od 17 godina iz Tivta.

Policija Srbija Mladenovac

Hronika

Pustite me da ga vidim zadnji put: Potresne scene na mjestu ubistva Tadije

O svemu je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je ovaj događaj kvalifikovao kao krivično d‌jelo iznuda u pokušaju.

Protiv dvije osumnjičene maloljetnice krivična prijava je podnesena u redovnom postupku

Tagovi:

ucjena

novac

Crna Gora

