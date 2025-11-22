Mladić spasio ženu koja se bacila u nabujalu Moraču

Dvadesettrogodišnji mladić rano jutros spasao je ženu osobu (38) iz nabujale Morače, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Žena je oko 2.30 časova skočila s Vezirovog mosta u centru Podgorice u trenutku kada je mladić prolazi mostom.

Auto-moto Šta sve treba da imate od opreme u autu zimi

Iz policije su naveli da je mladić profesionalni spasilac i da je odmah skočio u nabujalu rijeku kada je vidio da se žena bacila s mosta.