Logo

Požar u policijskoj stanici, dio grada ostao bez struje

Izvor:

Agencije

21.11.2025

22:39

Komentari:

0
Пожар у Книну
Foto: Screenshot

Vatra je izbila u jednoj prostoriji policijske stanice u Kninu u Hrvatskoj, a zbog požara dio grada je ostao bez struje, javljaju hrvatski mediji.

Vatrogasci su brzo intervenisali i, kako je za HRT Radio Knin potvrdio komandir javne vatrogasne stanice (JVP) Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutno se radi na sanaciji prostora.

Marelja je istakao da niko nije bio ugrožen.

Рамо Исак

Republika Srpska

Ramo Isak se miješa u izbore u Republici Srpskoj

Dodao je da će uzrok požara biti utvrđen nakon uviđaja.

Zbog incidenta je u dijelovima grada privremeno prekinuto snabdijevanje električnom energijom, ali se očekuje postepena normalizacija napajanja.

Podijeli:

Tagovi:

požar

Struja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

7 h

1
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

8 h

10
Којић: "Тројански коњи" Насера Орића покушавају утицати на изборе

Republika Srpska

Kojić: "Trojanski konji" Nasera Orića pokušavaju uticati na izbore

8 h

0
Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Republika Srpska

Isak opet uz opoziciju: Hoćete li poslušati Ramu?

11 h

8

Više iz rubrike

Дјеца пронашла двије ручне бомбе

Region

Djeca pronašla dvije ručne bombe

7 h

0
računar, haker, tehnologija

Region

Starica mislila da ulaže u zlato i ostala bez 98.000 evra

8 h

0
Младићи (18) осумњичени за пожар у Вјеснику, пребацују кривицу једни на друге

Region

Mladići (18) osumnjičeni za požar u Vjesniku, prebacuju krivicu jedni na druge

8 h

0
Истра: Пожар у казину и хотелу Мулино, гости евакуисани

Region

Istra: Požar u kazinu i hotelu Mulino, gosti evakuisani

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Dodik: Brza saobraćajnica Klašnice-Banjaluka ogledalo Srpske

22

39

Požar u policijskoj stanici, dio grada ostao bez struje

22

33

Mjesec rođenja otkriva tačnu godinu kada ćete se obogatiti

22

25

Novi snimak divljanja u BiH: Trkali se magistralom i vozili 240 km/h

22

20

Umro brat mitropolita Amfilohija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner