Požar u policijskoj stanici, dio grada ostao bez struje

Vatra je izbila u jednoj prostoriji policijske stanice u Kninu u Hrvatskoj, a zbog požara dio grada je ostao bez struje, javljaju hrvatski mediji.

Vatrogasci su brzo intervenisali i, kako je za HRT Radio Knin potvrdio komandir javne vatrogasne stanice (JVP) Knin Miran Marelja, otvorenog plamena više nema, a trenutno se radi na sanaciji prostora.

Marelja je istakao da niko nije bio ugrožen.

Dodao je da će uzrok požara biti utvrđen nakon uviđaja.

Zbog incidenta je u dijelovima grada privremeno prekinuto snabdijevanje električnom energijom, ali se očekuje postepena normalizacija napajanja.