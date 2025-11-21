Logo
Isak opet uz opoziciju: Hoćete li poslušati Ramu?

ATV

21.11.2025

12:17

Ako imate nedoumice koja politika je dobra za Srpsku, ne bi smjeli imati dilemu oko toga, da sve ono što predstavlja Ramo Isak može biti pogubno po Republiku.

Iako je federalni ministar unutrašnjih poslova, više "hodajući gaf" nego ozbiljna politička figura, to ne trebalo da zavara. Njegove ideje dijele mnogi u FBiH, iako možda nisu u njegovoj partiji. Ta ideja je jasna. Unitarna BiH. BiH u kojoj nema Republike Srpske.

6807b4d01feab amidzic

BiH

Amidžić: Ramo Isak "obični jutjuber", ali je potvrdio da Sarajevo hoće da bira vlast u Srpskoj

Malo koji nastup Isaka može da prođe, a da ne spomene dominantu politički figuru u političkom životu BiH u proteklih 25 godina. Milorad Dodik i SNSD su mu toliko bolna tema da se i juče oglasio i pozvao, građane Srpske da ne glasaju za Sinišu Karana.

Ramo Isak protiv Siniše Karana

Naravno, morao je Ramo reći da se obraća "GRAĐANIMA MANjEG bh. ENTITETA".

Nije ovo prvi put da se Isak toliko očito "okomio" na Dodika.

Mnogi se sjećaju da je upravo Ramo među prvima podržao Draška Stanivukovića kada je krajem prošle godine pravio "cirkus" po Banjaluci oko preraspodjele javnih prihoda za nerazvijene opštine. I tada, dok je gradonačelnik najvećeg grada Srpske gasio svjetla ispred Palate Republike, Isak je imao osvijetljen put ka meti.

ramo drasko

Banja Luka

Kakvu Draško Stanivuković vodi politiku i koji centar upravlja sa njim kada ga Ramo Isak podržava?

Dok je Stanivuković zatvarao parking kod Vlade, Isak je podržavao "zakonite metode prisile predsjednika RS Milorada Dodika da svojim djelovanjem prestane nanositi štetu građanima Banjaluke".

Stanivuković je tada, bar pred kamerama odbio njegovu podršku, ali ubrzo su se pojavile slike sa njihovog druženja sa iftara. Tada su mediji pisali da je upravo gradonačelnik Banjaluke pozvao federalnog ministra na druženje.

Ramo Isak i Draško Stanivuković

Upravo taj federalni ministar, samo par dana pred izbore, za koje svi znamo od koga su orkestrirani i šta im je cilj, poziva da se ne glasa za SNSD-ovog kandidata. Ne treba biti nešto pretjerano upućen u politiku da je vidi jasna želja Isaka.

A ta njegova želja, svakako je jedan od najvećih izazova sa kojim bi se Srpska mogla suočiti. To je svakako politička destabilizacija, urušavanje institucija, kriza legitimiteta što bi skakao ugrozilo samo poziciju Republike unutar dejtonske BiH.

Republika Srpska

Kada ti narod kaže "NE", nađi stranca koji kaže "DA"

A svi znamo kako Srbi prolaze tamo gdje nemaju svoju državu.

Ramo Isak

Draško Stanivuković

Siniša Karan

Milorad Dodik

SNSD

