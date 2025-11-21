Isak opet uz opoziciju: Hoćete li poslušati Ramu?

Ako imate nedoumice koja politika je dobra za Srpsku, ne bi smjeli imati dilemu oko toga, da sve ono što predstavlja Ramo Isak može biti pogubno po Republiku.

Iako je federalni ministar unutrašnjih poslova, više "hodajući gaf" nego ozbiljna politička figura, to ne trebalo da zavara. Njegove ideje dijele mnogi u FBiH, iako možda nisu u njegovoj partiji. Ta ideja je jasna. Unitarna BiH. BiH u kojoj nema Republike Srpske.

Malo koji nastup Isaka može da prođe, a da ne spomene dominantu politički figuru u političkom životu BiH u proteklih 25 godina. Milorad Dodik i SNSD su mu toliko bolna tema da se i juče oglasio i pozvao, građane Srpske da ne glasaju za Sinišu Karana.

Naravno, morao je Ramo reći da se obraća "GRAĐANIMA MANjEG bh. ENTITETA".

Nije ovo prvi put da se Isak toliko očito "okomio" na Dodika.

Mnogi se sjećaju da je upravo Ramo među prvima podržao Draška Stanivukovića kada je krajem prošle godine pravio "cirkus" po Banjaluci oko preraspodjele javnih prihoda za nerazvijene opštine. I tada, dok je gradonačelnik najvećeg grada Srpske gasio svjetla ispred Palate Republike, Isak je imao osvijetljen put ka meti.

Dok je Stanivuković zatvarao parking kod Vlade, Isak je podržavao "zakonite metode prisile predsjednika RS Milorada Dodika da svojim djelovanjem prestane nanositi štetu građanima Banjaluke".

Stanivuković je tada, bar pred kamerama odbio njegovu podršku, ali ubrzo su se pojavile slike sa njihovog druženja sa iftara. Tada su mediji pisali da je upravo gradonačelnik Banjaluke pozvao federalnog ministra na druženje.

Upravo taj federalni ministar, samo par dana pred izbore, za koje svi znamo od koga su orkestrirani i šta im je cilj, poziva da se ne glasa za SNSD-ovog kandidata. Ne treba biti nešto pretjerano upućen u politiku da je vidi jasna želja Isaka.

A ta njegova želja, svakako je jedan od najvećih izazova sa kojim bi se Srpska mogla suočiti. To je svakako politička destabilizacija, urušavanje institucija, kriza legitimiteta što bi skakao ugrozilo samo poziciju Republike unutar dejtonske BiH.

A svi znamo kako Srbi prolaze tamo gdje nemaju svoju državu.