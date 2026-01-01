Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

Izvor:
BBC
01.01.2026
14:35
Komentari:0
Veliki broj stanovnika Amsterdama evakuisan je zbog požara u crkvi Vondelkerk, javlja Bi-Bi-Si.
Lokalni mediji objavili su da se sumnja da je požar u crkvi, koja je izgrađena 1880. godine i predstavlja popularnu turističku atrakciju, vjerovatno prouzrokovao vatromet.
Svijet
Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih
Požar se brzo raširio, a vatrogasci i dalje pokušavaju da ga iskontrolišu.
Svijet
1 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h3
Svijet
4 h1
Najnovije
Najčitanije
15
53
15
51
15
45
15
37
15
32
Trenutno na programu