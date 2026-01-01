Izbio požar u crkvi u Amsterdamu, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom

Lokalni mediji objavili su da se sumnja da je požar u crkvi, koja je izgrađena 1880. godine i predstavlja popularnu turističku atrakciju, vjerovatno prouzrokovao vatromet.

Svijet Detalji stravičnog požara u Švajcarskoj: Najmanje 10 mrtvih, više povrijeđenih

Požar se brzo raširio, a vatrogasci i dalje pokušavaju da ga iskontrolišu.