Karan: Srpska se odlučno odupire unitarnoj BiH

Republika Srpska se odlučno odupire snagom svojih institucija unitarizaciji BiH u kojoj srpski narod ne bi imao subjektivitet ni državotvornost niti bi učestvovao u donošenju odluka, već bi postao nacionalna manjina, izjavio je Srni profesor ustavnog prava Siniša Karan.

Karan je ocijenio da Republika Srpska ima stabilne institucije, koje jedine mogu adekvatno odgovoriti na izazove kojim je Srpska izložena već 30 godina.

"Pravo i obaveza institucija je da štite Ustav i ustavni poredak i sva ljudska prava koja su zagarantovana građanima, ali i da grade i razvijaju Republiku Srpsku radi boljeg života građana", istakao je Karan u podkastu Srne.

On je ukazao da snaga Republike Srpske ima nekoliko osnova na bazi kojih se Srpska uspješno bori protiv nevjerovatnih pritisaka i napada na njen ustavnopravni poredak i poziciju koja je državotvorna.

"Republika Srpska je u BiH unijela sav svoj ustavnopravni kapacitet koji je, prema definiciji apsolutno jednak državi i onda se on narušavao na različite načine, a upravo jedna od odbrana su bile snaga institucija", rekao je Karan.

On je podsjetio da su napadi bili različiti, od namjere da se imovina republike Srpske prenese na nivo BiH, do se udara na osnovne porodične vrijednosti i identitet.

"Isisavali su elemente državnosti, a ključni elemenata državnosti je teritorija, a teritorija je imovina. Ako bi izuzeli teritoriju, vi po definiciji niste više država. Ključni oslonac države je državna vlast koju predstavljaju institucije koje imaju narodnu volju iza sebe. I kada uzmete taj segment državne vlasti, automatski ste obezglavili narod od nečeg što je bila država i on postaje samo jedna amorfna masa", rekao je Karan.

On je naveo da je bošnjačka politička elita, potpomognuta međunarodnom zajednicom sve do dolaska nove američke administracije, bila u funkciji unitarizacije BiH, praktično pretvaranja BiH u bošnjačku državu u kojoj bi srpski narod bio nacionalna manjina.

"Kada ne možete učestvovati u državnoj vlasti, onda nemate efikasne mehanizme zaštite svog identiteta, a tu mislim na vjeru, obrazovanja, istoriju, jezik i sve ostalo. Kada to razbijete, onda razbijete državotvornost jednog naroda", upozorio je Karan.

On je naglasio da je Republika Srpska okvir opstanka srpskog naroda koji je kroz istoriju donosio slobodu drugima, a oni su kasnije urušavali identitet Srba do te mjere da su pokušali i da ga fizički unište.

"Republika Srpska je odgovor na istorijsko pamćenje da se to srpskom narodu više nikada ne dogodi. Sloboda je najskuplja srpska riječ za koju je srpski narod davao ogromne žrtve", poručio je Karan.